Verilen 2 doz ilaca rağmen kalbi durmadı! İnfaz masasından hastane odasına

ABD’de 1995 yılında 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer’ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilen Christa Pike’ın infazı sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tennessee eyaletindeki infazda Pike’a iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen kalbi durmayınca işlem tamamlanamadı.

Pike, infaz odasından alınarak hastaneye kaldırıldı. İnfazın gerçekleşmesi halinde Pike, Tennessee’de 200 yılı aşkın süredir idam edilen ilk kadın olacaktı.

ABD basınındaki haberlere göre Nashville kentindeki Riverbend Yüksek Güvenlikli Cezaevinde idamın infazı için mahkuma iki şırınga ‘pentobarbital’ verildi.



Kadının avukatları buna rağmen müvekkillerinin bilincini tamamen kaybetmediğini ve kalbinin atmaya devam ettiğini duyurdu.

Pike cezaevi dışındaki bir hastaneye kaldırıldı.

İnfazı izleyen gazeteciler de işlemin normalden uzun sürdüğünü, enjeksiyonlara rağmen Pike’ın nefes alma ve horlama gibi yaşam belirtileri verdiğini, infaz odasını gösteren perdenin birkaç kez kapatıldığını aktardı.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken, eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durduruldu.

Pike, 1995’te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer’ı öldürmekten suçlu bulunup idama mahkum edilmişti.

Pike, Tennessee’de 200 yılı aşkın süredir idam edilen ilk kadın olacaktı.