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Dünya Savaş bitiyor mu? Ukrayna Merkez Bankası'nda, normale dönüş hazırlığı
Dünya

Savaş bitiyor mu? Ukrayna Merkez Bankası'nda, normale dönüş hazırlığı

Ukrayna Rusya ile savaş nedeniyle bozulan finansal sistemini eskiye döndürme çabalarını hızlandırıyor. Merkez Bankası bu kapsamda gelecek aydan itibaren para politikası kararlarında normale dönmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 12:20:00 -
Savaş bitiyor mu? Ukrayna Merkez Bankası'nda, normale dönüş hazırlığı

Ukrayna Rusya ile savaş nedeniyle bozulan finansal sistemini eskiye döndürme çabalarını hızlandırıyor. Merkez Bankası bu kapsamda gelecek aydan itibaren para politikası kararlarında normale dönmeye hazırlanıyor.

Rusya'nın Şubat ayında ülkeyi işgalinin sonrasında Ukrayna Merkez Bankası'nın faiz kararları askıya alınmıştı. İşgal ekonomiyi altüst ederken enflasyondaki yükselişi de tetiklemişti.

Son faiz kararını Ocak ayında açıklayan Ukrayna Merkez Bankası politika faizini100 baz puan artırarak yüzde 10'a yükseltmişti. Banka sonraki toplantılarda ise kararlarını ertelemiş, ekonomi normale dönünce toplantıların düzenli olarak devam edeceği ifade edilmişti.

Konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynak, bankanın Haziran veya Temmuz ayında yeni karar alabileceğini, Temmuz ayının daha büyük bir olasılık olduğunu belirtti.

Bankanın savaş öncesi açıkladığı takvime göre bir sonraki para politikası toplantıları 2 Haziran ve 21 Temmuz'da gerçekleşecek.

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