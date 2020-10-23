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Spor Satrançta, genç milliler dijital kampta bir araya gelecek
Spor

Satrançta, genç milliler dijital kampta bir araya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:51:21 -
Satrançta, genç milliler dijital kampta bir araya gelecek

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Altyapı Milli Takım Kampı'nın, 17-22 Kasım tarihlerinde dijital olarak düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Microsoft Teams uygulaması üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşecek kampa, Milli Takımlar Başantrenörü Yakup Erturan koordinatörlüğünde 24 antrenör ve 7-18 yaş aralığında yaklaşık 200 sporcu katılacak.

İkinci kez düzenlenecek dijital kamp programında oyun ortasında taktik, stratejik konular, oyun sonu, maç analizleri ile tematik maç gibi çalışmalar yapılacak.


- "Salgın satranç sporuna engel değil"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, teknolojik tüm imkanlardan faydalanarak yoğun katılımlı bir kamp programı hazırladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini anlatan Gülkız, "Özellikle çocuklarımız salgın ile aniden değişen dünya düzeninden çok etkilendi. Eğitimlerinden uzak kaldılar, bir süre alışkanlıklarını bir kenara bırakıp evde vakit geçirdiler. Çocuklarımız da tabi bu süreçte dijital dünyada daha çok var olmaya başladı. Salgın satranç sporuna engel değil. Biz de onlara yararlı ve ilgi çekici içeriklerle ulaşmak istedik. Kampa katılacak tüm sporcu ve antrenörlerimize şimdiden başarılar diler, velilerimize ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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