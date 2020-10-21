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Spor "Satranç Tarih ile Buluşuyor" projesi Cumhuriyet Bayramı'nda hayata geçecek
Spor

"Satranç Tarih ile Buluşuyor" projesi Cumhuriyet Bayramı'nda hayata geçecek

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:53:37 -
"Satranç Tarih ile Buluşuyor" projesi Cumhuriyet Bayramı'nda hayata geçecek

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Satranç Tarihle Buluşuyor" projesini tüm Türkiye'de hayata geçirecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Geçmişten Geleceğe Hamle Yapıyoruz" sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin bütün illerinde etkinlikler düzenlenecek.

Pandemi şartlarına göre önlemler alınacak satranç turnuvalarında, özel etkinlikler ve fotoğraf yarışması da yapılacak.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, pandemi döneminde en aktif federasyonlardan biri olduklarını anlatarak, "Mustafa Kemal Atatürk’ün 'en büyük bayram' olarak nitelendirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı spor, kültür, sanat, tarih ve turizmi bir araya getirecek özel bir proje ile kutlayacağız. 'Satranç Tarih ile Buluşuyor' projesini 24 Ekim itibariyle başlatacağız. Proje kapsamında, cumhuriyet değerleri ile vatanımızın tarihi, kültürel, turistik değerlerini birleştirecek bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek, 'Maskeni Tak, Mesafeni Koru, Hamleni Yap' anlayışıyla ülkemizin tarihi, turistik ve kültürel mekanlarında bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.




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