“Satranç sporuna yatırımı bu ülkenin geleceğine yapılan en önemli yatırımdır”

Mersin, Türkiye- Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu ROSATOM iş birliğiyle düzenlenen 2. ROSATOM Bölge Satranç Turnuvası’nın final müsabakaları 16 Aralık’ta TSF Mersin Satranç Merkezi’nde yapıldı.

Final turu, AKKUYU NÜKLEER A.Ş Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin ve TSF Başkanı Gülkız Tulay’ın katıldığı kapanış töreniyle sona erdi.

2-10 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında Mersin merkez ilçenin yanı sıra Tarsus, Silifke, Bozyazı, Erdemli ve Anamur ilçelerindeki eleme müsabakalarının ardından 100 sporcu finalde yarışmaya hak kazandı. Turnuvada toplam 832 sporcu hamle yaptı.

Turnuva, Mersin bölgesinin genç satranç sporcuları arasında yapılan bölgenin en büyük turnuvalarından biri olma özelliği taşıyor.

8 Yaş ve Altı Kategorisi’nde şampiyonluğa Yiğitcan Arı ulaşırken, ikinci Damir Ağgün ve üçüncü Yağız Mete Dağlı oldu. 12 Yaş ve Altı Kategorisi’nde Fatih Çelik şampiyon, Kerem Umut Turak ikinci ve Altay Erdem Gök üçüncü oldu. Açık kategoride GM Vugar Rasulov şampiyon, Devran Dağhan ikinci ve Mustafa Alpago Gülsoy üçüncü oldu.

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Turnuva kapsamında her kategoriden seçilen sporcuya AKKUYU NÜKLEER A.Ş özel ödülü verildi.

TSF Başkanı Gülkız Tulay: “Türk satrancı için hep birlikte daha çok çalışmaya devam edeceğiz”

TSF Başkanı Gülkız Tulay, 2. ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası’nda dereceye giren sporcuları kutlayarak, TSF’nin, ROSATOM ’un desteğiyle düzenlediği turnuvanın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Mersin’de gördüğü ilgiden memnun olduklarını söyledi. Tulay, “Türkiye, Avrupa’nın en başarılı satranç ülkelerinden biri haline geldi. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu yılda genç satranççılarımız yine çok büyük başarılara imza atarak, hepimizi gururlandırdı. Dünya, altyapıdan yetişmiş yıldızlarımızı konuşuyor. Başarılarımız, gerçekleştirdiğimiz sayısız proje, 1 milyon 200 bini aşan sporcu sayımızla satrançta örnek ülke olarak gösteriliyoruz. Türk satrancı için hep birlikte daha çok çalışmaya devam edeceğiz. ROSATOM iş birliğiyle düzenlediğimiz bu turnuva gibi organizasyonlar satranca duyulan ilginin artmasına katkı sağlıyor. Bu önemli turnuvanın bölgede geleneksel hale gelmesini hedefliyoruz” dedi.

ROSATOM ile iş birliğinin yeni projelerin ortaya çıkmasına vesile olacağına inandığını ifade eden Tulay, “Mersin’de bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bu turnuvanın gördüğü ilgiden, ilçelerimizde çocuklarımızın turnuvaya katılımının yüksek olmasından, bu heyecanın çok kişi tarafından paylaşılmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu tür projelerle satrancı çocuklara, gençlere yaymaya, onlara yeni ufuklar açmaya çabalıyoruz. Satranç sporuna yatırımı bu ülkenin geleceğine yapılmış çok önemli bir yatırım olarak görüyoruz” diye konuştu.

Sezemin, ROSATOM’un, Mersin ili dâhil olmak üzere faaliyet gösterdiği bölgelerin kalkınmasına verdiği öneme dikkati çekerek, “ROSATOM geleneksel olarak faaliyet gösterdiği bölge ve şehirlerin kalkınmasına öncelik veriyor. Bu ekonomi, sosyal altyapı ve eğitim için geçerlidir. Akkuyu NGS inşaat bölgesinde yaşayan ve Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşa sürecinde yer alan bir kişi olarak, bölgenin nasıl geliştiğini, istihdam yaratıldığını, yeni altyapı inşa edildiğini kendi gözlerimle görebiliyorum. Mersin bölgesi, yetenekli insanları cezbeden bir merkez haline geliyor. Bugünkü turnuva bunun bir başka kanıtı. İnsan potansiyelinin geliştirilmesi, bir bilgi şirketi olan ROSATOM’un önemli bir misyonudur” ifadelerini kullandı. TSF ile iş birliğinin iki ülke halkı tarafından desteklendiğini belirten Sezemin, “TSF ile iş birliğimiz sayesinde, il sakinlerinin entelektüel potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunan, bölgenin yaşamını daha iyi hale getiren, bölgede heyecan yaratan böylesine güzel bir turnuvanın ortaya çıkmasından mutluluk duyuyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla 22-27 Kasım’da Ankara’da düzenlenen “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası”nın şampiyonu IM Ediz Gürel, 2. ROSATOM Mersin Bölge Satranç Turnuvası’nın özel konuğu oldu. TSF Başkanı Tulay ile söyleşiye katılan IM Gürel, deneyimlerini ve turnuvalara nasıl hazırlandığını anlattı. IM Gürel, “Türkiye Satranç Federasyonu ve ROSATOM’a bu güzel turnuva ve etkinlik için teşekkür ediyorum. Bu turnuvanın çok güzel bir turnuva olduğu buradaki atmosferden belli oluyor. Başarı için her şey hayal kurmakla ilgilidir derler, inanmayın. Her şey kurduğunuz hayal için ne kadar fedakârlığı göze alabildiğinizle ilgilidir. Başarı için çok çalışmak gerekiyor. Bu sporda yenmek de var yenilmek de. Hayat her durumda size çok şey öğretiyor.” diye konuştu.

Turnuvada hamle yapan sporcular ile veli ve hakem görüşleri şöyle:

Açık kategori ikincisi Devran Dağhan: “Kısa süreli tek günde yapılan turnuvalar yorucu olmuyor, eğlenceli oluyor. Arkadaşlarımızla geldik, birlikte oynadık eğlendik, güzel geçti. Bu turnuvaların devamının olması lazım. Sporcuların kendini dinç tutması için bu tür turnuvalar faydalı oluyor. Antrenör olarak çocuklarla oynamanın güzel olduğunu düşünüyorum. Bu tip turnuvaların daha fazla olmasını umuyorum. ROSATOM güzel bir turnuva yaptı, umarım daha büyük uluslararası çapta bir turnuva düzenler ve katılım çok daha iyi olur. Hem bizim için hem de çocuklar için iyi bir turnuva olur.”

Çınar Ciddi (10 Yaş): “Satranç iyi bir spor. Çok güzel bir turnuvaydı, ama geçen yıl daha iyi oynamıştım. Seneye yeniden düzenlenmesi iyi olur. Daha iyi sporcuların gelmesini isterim, zorlu kişilerle oynamak istiyorum. Bu tur turnuvalar beni geliştiriyor.”

Özlem Çolak (bir sporcunun velisi): “Biz bu yıl turnuvalara katılmaya başladık. Oğlum şu anda 7 yaşında, satranca 6 yaşında başladı. 2. Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası katıldığımız beşinci turnuvamız oldu. Bölgemizde bu tür turnuvaların yapılmasını çok faydalı buluyoruz. Bu tip organizasyonlarda çocuklar hem kaynaşıyorlar hem de oyunlarını geliştiriyorlar. Bizim için de çok güzel bir etkinlik oldu, düzenleyenlere teşekkür ederiz.”

Hakem Harun Küçükkılınç: “Tüm katılımcılar çok mutluydu. Heyecanı yüksek bir turnuva oldu. Bazı sporcular ikinci kez katılıyor. Sporcular turnuvanın gelecek yıl yeniden düzenlenmesini heyecanla bekliyorlar. Mersin sporuna ve sporcularına çok büyük katkıları olan bu organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”