SatNet test uydusu denizden fırlatıldı
Çin, uydu internet teknolojisini geliştirmeye yönelik SatNet test uydusunu, Hayyang açıklarında kurulu deniz platformundan Cielong-3 roketiyle uzaya gönderdiğini duyurdu.
Çin'in, 'SatNet' test uydusu, Hayyang şehri açığında kurulu deniz platformundan uzaya gönderildi. Uydunun Alçak Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konumuna yerleştiği fırlatışın, ‘Cielong-3’ roketiyle gerçekleştirilen 11'inci taşıma görevi olduğu bildirildi.
Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) tarafından geliştirilen ‘Cielong-3’ roketi, yerden 500 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye 1,6 tona kadar yük taşıyabiliyor. 31 metre uzunluğunda ve 2,65 metre çapındaki katı yakıtlı roket, 4 aşamalı ateşleme mekanizmasına sahip. Ticari uydu pazarındaki artan talebe karşılık vermeyi amaçlayan roketin, fırlatma maliyetlerini kilogram başına 10 bin doların altına kadar indireceği tahmin ediliyor.