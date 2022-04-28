Satın aldığı ikinci el dolabın içinden 130 bin sterlin çıktı!

Almanya’nın Bitterfeld kasabasında Thomas Halle isimli 50 yaşındaki adam internet üzerinden ikinci el mutfak dolabı satın aldı. Halle mutfak dolabını kurarken gizli bir dolabın olduğunu farketti.

Uygun fiyata aldığı ikinci el dolapların içerisindeki bölmede zarfların içerisinde banknotları gören adam, çok şaşırdı. Çok geçmeden Halle, dolaplarda ikinci bir bölmenin daha olduğunu farketti. Dolaplarda toplam 130 bin sterlin bulan Halle, paraları yerel karakola götürüp durumu anlattı. Adamın davranışına hayran kalan polis ekipleri durumu araştırdı ve paranın kocası öldükten sonra 91 yaşında huzurevinde kalan yaşlı bir kadına ait olduğunu keşfetti.

İnternetten ikinci el mutfak satın alan 50 yaşındaki adam, dolabı kurarken içinde iki adet kilitli dolap içerisinde 130 bin sterlin buldu.

Açıklama yapan polis memuru ‘İki kasanında dolabın bulunması zor bölümlerinde iyi gizlendiğini’ söyledi. Mutfak dolaplarını internette satan yaşlı çiftin torunu ise, para hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını söyledi. Paranın yaşlı kadının ölen kocasının saklamış olabileceği düşünülüyor.