Satılmış ırkçılar ve muhalif hesaplar son günlerde bu yüzden kötülüyormuş! Suriye’deki Türk Üslerine Şara'dan yasal statü!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, New York’ta katıldığı Atlantic Council panelinde, Türkiye’nin kuzeybatı Suriye’deki askeri üslerine Halk Meclisi’nin onayıyla yasal statü kazandırılması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

İsrail yüzde 90 aşamasında masayı terk etti

İsrail ile yaklaşık bir yıldır doğrudan müzakere yürüttüklerini belirten Şara, anlaşmaya yüzde 90 oranında yaklaşılmışken Tel Aviv yönetiminin mazeretler öne sürerek süreçten çekildiğini açıkladı. Şam’ın temel şartının İsrail’in 1974 sınırlarına çekilmesi olduğunu vurgulayan Şara; Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ve sivil havalimanlarının bombalanmasının İsrail’e güvenlik getirmeyeceğini, aksine bölgede yeni gerilimlere sebep olduğunu ifade etti.

Golan Tepeleri’nin tartışmasız Suriye toprağı olduğunu ve pazarlık konusu yapılamayacağını söyleyen Şara, Trump ile yaptığı görüşmedeki diyaloğu paylaştı. Trump’ın Golan’ı İsrail toprağı sayma dayatmasına tepki gösterdiğini belirten Şara, “Golan size ait olmadığı için başkasına veremezsiniz. Madem öyle, mülkiyeti sizde olan New Jersey’i İsrail’e verin” dediğini aktardı.

Türk askerî varlığına hukukî zemin

Suriye sahasındaki yabancı güçlere değinen Şara, geçmişte yaklaşık 170 noktada bulunan Rus askeri varlığının Suriye ordusunu eğitmek amacıyla 2 üsse düşürüldüğünü bildirdi. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki askeri varlığına da temas eden Şara, bu üslerin meclis onayıyla yasal bir statüye kavuşturulması için çalışma yürüttüklerini açıkladı.