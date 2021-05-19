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Yerel Sason'daki kardan tüneller ilgi çekiyor
Yerel

Sason'daki kardan tüneller ilgi çekiyor

Batman'ın Sason ilçesinin Altıdere köyündeki Dabanang Yaylası'nda bulunan kardan tünel ilgi görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 16:16:00 -
Sason'daki kardan tüneller ilgi çekiyor

Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımdaki yaylada kış aylarında düşen ve biriken kar, havanın ısınmasıyla eriyerek, tünellere dönüşüyor.

Doğa harikası tüneller, yöre sakinleri kadar doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Tünelin içine giren ziyaretçiler sıcak havada serinleme fırsatı buluyor.

İstanbul'dan Batman'a gelerek kardan tünelin bulunduğu yaylayı ziyaret eden vatandaşlardan Nasır Domurcuk, her sene bu görüntüleri internetten izlediğini belirterek, bu sene bu manzarayı görmek için geldiğini söyledi.

Domurcuk, "Tünelin dışında sıcaktan bunalıyoruz. Tünele girince de üşüyoruz. Şu an çok mutluyum. Herkesin bu duyguyu yaşaması lazım." diye konuştu.

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