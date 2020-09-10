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Teknoloji Şaşırtan keşif! 'Bazı balıklar karada yürüyor'
Teknoloji

Şaşırtan keşif! 'Bazı balıklar karada yürüyor'

Asya'ya özgü bir balık ailesi olan Balitoridae'ye mensup çok sayıda türün dört uzvunu kullanarak karada yürüyebildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 20:29:00 -
Şaşırtan keşif! 'Bazı balıklar karada yürüyor'

Yapılan yeni bir çalışma, şaşırtıcı bir sonuç ortaya koydu.

Asya'ya özgü bir balık ailesi olan Balitoridae'ye mensup çok sayıda türün dört uzvunu kullanarak karada yürüyebildiği belirlendi.

Balitoridae ailesine mensup bu küçük balıklara Güney Asya'nın hızlı akan nehirlerindeki kayalara tutundukları esnada sık sık rastlanır.

Independent'in haberine göre; Journal of Morphology isimli hakemli dergide yayımlanan yeni çalışma Balitoridae ailesinden en az 11 türün karada yürüyebildiğini kanıtladı.

Dergide bu türün özel anatomik özellikleri de detaylandırıldı.

Daha önce bu türe mensup olan ve kör olmaları ile bilinen mağara melek balığı (Cryptotora thamicola) isimli tür karada yürürken görülmüştü fakat bu araştırma Balitoridae türünden diğer balıkların da karada yürüyebildiğini ortaya çıkardı.

New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nden Biyolog Brooke Flammang'ın başında olduğu çalışmada, Flammang, ekibiyle beraber 29 tepe akışlı çopuk türünü X-ışını mikrotomografisi ile inceleyerek kas şekilleri, yapıları ve iskelet yapılarını diğer belirli türlerle karşılaştırdı.

Biyolog Flammang, yaptığı açıkalamada birçok balıkta omurga ile karın yüzgeci arasında kemik bağlantısı olmadığını, bu balıkların farklı olduğunu, çünkü kalça eklemlerinin bulunduğunu, bu kalça kemiğinin bir sakral kanat ve çalışılan balıklarda çok ince ve iyi bağlanmamış versiyondan sağlam bağlantılı olanına kadar üç farklı morfolojik varyant belirlediklerini bunlardan en büyüğünün sağlam kalça kemiğine sahip olanların en iyi yürüme kabiliyetine sahip olduğunu düşündüklerini ifade etti.

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