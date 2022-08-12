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Spor Şaşırdık mı? Jesus, yine eski öğrencisini getiriyor!
Spor

Şaşırdık mı? Jesus, yine eski öğrencisini getiriyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen ve Austria Wien ile eşleşen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferi sonrasında Gustavo Henrique ve Luan Peres'i kadrosuna katan sarı - lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda bir stoper için daha harekete geçti. Fenerbahçe'nin gündemindeki ismin David Luiz olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 18:08:00 - 2022-08-12 18:11:41
Şaşırdık mı? Jesus, yine eski öğrencisini getiriyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen ve Austria Wien ile eşleşen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferi sonrasında Gustavo Henrique ve Luan Peres'i kadrosuna katan sarı - lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda bir stoper için daha harekete geçti. Fenerbahçe'nin gündemindeki ismin Jesus'un eski öğrencisi David Luiz olduğu öğrenildi.

Süper Lig'e Ümraniyespor beraberliğiyle başlasa da UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı - lacivertlilerde Kim Min-Jae'nin ardından transfer edilen Gustavo Henrique ve Luan Peres'in gösterdikleri performanslar, taraftarlar tarafından beğenilmemişti. Sarı - lacivertliler, yeni bir stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Kanarya, kadrosunu birçok isimle güçlendirmişti. Kadrosuna Joshua King, Emre Mor, Lincoln Herique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Joao Pedro, Ezgjan Alioski, İrfan Can Eğribayat, Bruma, Luan Peres ve Tiago Çukur'u katan sarı lacivertliler, yeni isimler için için düğmeye bastı. Golcü ve stoper transferi yapacaklarını açıklayan Jesus, yönetime alınacak oyuncu için talimatı verdi.

Fenerbahçe ile birlikte İtalya Serie A takımlarından Lazio da David Luiz ile ilgileniyor. Brezilya basınının haberine göre; Fenerbahçe, 35 yaşındaki yıldız stoper oyuncusu David Luiz'i gündemine aldı. Fenerbahçe ile birlikte İtalya Serie A takımlarından Lazio da David Luiz için nabız yokladı.
Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 2022 Aralık ayında sona eriyor. David Luiz geçtiğimiz sezon Flamengo formasıyla 33 karşılaşmada görev aldı.

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DAVID LUIZ KİMDİR?

Flamengo takımında defans mevkinde forma giyen David Luiz, 22 Nisan 1987 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. 189 cm boyunda ve 86 kilo olan David Luiz, Sağ ayağını kullanmaktadır. Ülkesi Vitoria'da kariyerine başlayan Luiz, Benfica'da kendini gösterdikten sonra İngiltere devi Chelsea takımına transfer oldu. Luiz, Vitoria, Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal ve Flamengo formaları giydi.
 

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