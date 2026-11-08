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Gündem Gözyaşları içinde anlattı: 8 kişinin katili cipimizi gasp etti! Ecelimle burun buruna geldim
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Gözyaşları içinde anlattı: 8 kişinin katili cipimizi gasp etti! Ecelimle burun buruna geldim

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Gözyaşları içinde anlattı: 8 kişinin katili cipimizi gasp etti! Ecelimle burun buruna geldim

Afyonkarahisar'da 8 vatandaşı katleden Arif Sefa Özdemir'in silah zoruyla aracına el koyduğu Kasım Kırcı, ölümle burun buruna geldiği o dehşet anlarını gözyaşlarıyla paylaştı; "Sizden önce 8 kişiyi öldürmüş denilince dünyamız başımıza yıkıldı" diyerek yaşadığı travmayı aktardı.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in aracını gasbettiği Sakaryalı Kasım Kırcı, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Eşiyle ölümden döndüklerini söyleyen Kırcı, "Bize, "Arkadan çarptı. Durduk. Adam araçtan indi. Ben de inmiştim. Baktım silahı elinde. 'Arabayı terk edin, uzaklaşın' dedi. Hanım da arabadaydı. Onu da indirdi. Duvarın dibine geçmemizi söyledi. Sonra arabamızı gasbetti. Şiddet uygulamadı. Biz arabadan uzaklaştık. Arabayı aldı gitti." dedi.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in silah zoruyla gasbettiği cipin sahibi Sakaryalı Kasım Kırcı, eşiyle ölümden döndüklerini söyledi. Kırcı, kendilerine 'Sizden önce 8 kişiyi öldürmüş' denildiğini belirterek yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.

SALDIRGAN, SİLAH ZORUYLA CİPE EL KOYDU

Afyonkarahisar'da 5 Kasım'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından şüpheli Arif Sefa Özdemir, kaçarken Sakaryalı çiftin 54 ACC 723 plakalı cipini de gasbetti. Saldırganın silah zoruyla el koyduğu cipin sahibi Kasım Kırcı, yaşadıklarını anlattı. Kurtuldukları için şanslı olduklarını ancak olay nedeniyle üzüldüklerini söyleyen Kasım Kırcı, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Kırcı, eşiyle kaplıcaya gittiklerini söyleyerek, "Tatil için Afyonkarahisar Gazlıgöl'e gittik. Gezelim dedik. Onun için orada bulunuyorduk. Sonra akşamüzeri köyleri gezmeye çıktık. O sırada başımıza bu olay geldi" dedi.

"SİLAHLIYDI, DUVARIN DİBİNE GEÇMEMİZİ SÖYLEDİ"

Saldırganın aracına arkadan çarptığından kaza yaptıklarını düşündüklerini belirten Kırcı, "Arkadan çarptı. Durduk. Birbirimize geçmiş olsun deriz dedik. Adam araçtan indi. Ben de inmiştim. Baktım silahı elinde. 'Arabayı terk edin, uzaklaşın' dedi. Hanım da arabadaydı. Onu da indirdi. Duvarın dibine geçmemizi söyledi. Sonra arabamızı gasbetti. Şiddet uygulamadı" diye konuştu.

"ARABAYI ALDI GİTTİ"

Saldırganın daha önce 8 kişiyi öldürdüğünden habersiz olduklarını belirten Kırcı, "Biz arabadan uzaklaştık. Arabayı aldı gitti. Ondan sonra gereken yerlere, 112'ye ihbarlarımızı yaptık. Jandarma ve emniyet kuvvetleri geldi. Olayın başka detaylarını öğrendik. Bize, 'Siz iyi kurtulmuşsunuz. Şükredin, sizden önce 8 kişiyi öldürmüş' dediler. Öyle deyince biz de kötü olduk" dedi.

Saldırganın 2 kadın öğretmeni öldürdüğünü de sonradan öğrendiklerini ifade eden Kırcı, olayın etkisini üzerlerinden atamadıklarını dile getirerek, "Gece saat 22.30-23.00'e kadar bekledik. Emniyet kuvvetlerinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Gece saatlerinde aracımız bulunmuş. Aracı bize teslim ettiler. Yemeğimize kadar bizi düşündüler. Kötü bir olay atlattık" diye konuştu.

Kırcı, "Duyan komşular sanki hacdan ya da umreden gelmişiz gibi ziyaret ediyor. Biz kurtulduk ama 8 kişi öldü, kötü bir olay. Allah rahmet eylesin hepsine. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

 

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