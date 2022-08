Semih Kaya futbolu neden bıraktı? Semih Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Semih Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını duyurdu. Paylaştığı video ile profesyonel futbol hayatına son verdiğini açıklayan 31 yaşındaki futbolcu vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Peki Semih Kaya futbolu neden bıraktı? Semih Kaya kimdir? Detaylar haberimizde...

SEMİH KAYA FUTBOLU NEDEN BIRAKTI?

Semih Kaya yeni şeyler keşfedebilmek için futbol kariyerini noktaladığını ifade etti.

İşte Semih Kaya'nın gündem olan o açıklaması:

"Bugün hayatımın en büyük kararlarından birini sizlere açıklamak için karşınızdayım. 20 yılı aşkın tutkuma, profesyonel futbol hayatıma veda etme kararı aldım. Hayatın başka yönlerinde de kendimi denemek, yeni şeyler keşfedebilmek için futbolculuk kariyerime profesyonel olarak başladığım yerde, Galatasaray'da noktalıyorum. Yenikent'te doğdum Galatasaray'da büyüdüm. Kupalar kazandım, Avrupa'da futbol oynadım, ödüller aldım. Yani kısacası hayatımdaki en önemli şeyleri futbolla başardım. 15 yaşındayken Florya'ya ilk adım atışımı ve daha 16 yaşındayken Ali Sami Yen tribünlerinde adımı duyduğum zamanı hatırlamak bana her zaman güç verecek. Uzun yıllar Milli Takım forması giymiş olmaktan gurur duyacağım. Hayatımda hiçbir zaman isteyerek ve bilerek hiçbir rakibime zarar vermedim. Vücudumun her yerinde iz bırakacak kadar tüm gücümle mücadele ettiğim için çok huzurluyum. Bu yolculukta benim için büyük fedakarlık yapan aileme, desteğini her zaman hissettiğim ve beni her koşulda seven canım eşime, bir aile olarak gördüğüm menajerime, aynı forma için ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, dostlarıma, hocalarıma, kulüp başkanlarına, kulüp yöneticilerine ve kulüp çalışanlarına ve tabiki en önemlisi tüm futbol severlere binlerce kez teşekkürler. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın."

SEMİH KAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Semih Kaya 24 Şubat 1991 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde dünyaya geldi.

Babasının da eski kaleci olması nedeniyle küçük yaşlarda futbola ilgi duyan Semih kaya, 2001'de eski kaleci Rıfat Boza'nın çalıştırdığı Petkimspor'da futbola adım attı.

2002'de Hlvacı Belediyespor'da, 2004-2006 yılları arasında ise Altay'da oynadı.

2006 yılında Altay altyapısından Galatasaray altyapısına transfer olan Semih Kaya, 2009 yılında Sarı-kırmızılı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı. 2009/2010 sezonunu Gaziantepspor'da, 2010/2011 sezonunu Kartalspor'da kiralık geçiren Semih, 2011'den 2017'ye kadar Sarı-kırmızılı formayı giydi.

2017 yazında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olan milli futbolcu, 2019/20 sezonunun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. 2020/21 sezonunun başında Yeni Malatyaspor'a imza atan Semih Kaya, geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'a imza attı.

Kariyerinde toplam 320 maça çıkan Semih Kaya, 8 gol atıp 6 asist yaptı. Galatasaray'da 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa zaferleri yaşayan Semih Kaya, Sparta Prag ile de Çekya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

31 yaşında futbola veda eden Semih Kaya, A Milli Takım formasını da 23 kez giydi.

İşte Semih Kaya'nın profesyonel futbol kariyeri:

2009-2017 Galatasaray

2009-2010 → Kartalspor (kiralık)

2010-2011 → Gaziantepspor (kiralık)

2017-2020 Sparta Prag

2019 → Galatasaray (kiralık)

2020-2022 Yeni Malatyaspor

2022 Galatasaray

Semih Kaya'nın Milli takım kariyeri:

2006 Türkiye U-15

2006-2007 Türkiye U-16

2006-2008 Türkiye U-17

2007-2009 Türkiye U-18

2009 Türkiye U-19

2009-2012 Türkiye U-21

2012-2015 Türkiye

GALATASARAY'DAN 'SEMİH KAYA! MESAJI

Galatasaray, futbolu bırakan Semih Kaya için bir paylaşım yaptı.

