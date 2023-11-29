Hepimiz doğal olarak muz yedikten sonra kabuğunu çöpe atarız. Ancak bu haberden sonra muz kabuklarını çöpe atarken iki kere düşüneceksiniz. İşte nedeni.

Geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmadan sonra muz kabuklarının inanılmaz derecede lezzetli besinlere dönüştükleri ortaya çıktı.

Bu kabukların kurutulduktan sonra un haline getirilmesi durumunda en az buğday unu kadar lezzetli ve daha sağlıklı bir ürünün ortaya çıkmasına sebep oldu.



Muz unundan yapılan ürünleri tat testine tabi tutan tüketiciler, bu unlardan yapılan kurabiyelerden son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

Yapılan araştırmalar sonucu bu kurabiyelerin yüksek lif içermesi sebebiyle kansere karşı bir silah olduğu da belirtilirken, magnezyum, potasyum ve antioksidan açısından da yüksek değerlere sahip olduğu belirtildi.

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Muz kabuğundan yapılan bu kurabiyelerin bir diğer olumlu tarafı ise, oda sıcaklığında yaklaşık 3.5 ay bozulmadan saklanabilmesi oldu.

Bu meyvenin kabuğunu yemek sadece sağlıklı bir seçenek değil, aynı zamanda gıda israfının azaltılmasına da yardımcı olabilir. Bir muzun ağırlığının yaklaşık yüzde 40'ı kabuğundadır ve çoğu zaman bu besinle dolu kabuk çöpe atılır. Şaşıracaksınız: Muz kabuğunun hiç bilinmeyen yönü ortaya çıktı!

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