Sarsılmaz’ın yeni vizyonu robot silah sistemi SARBOT

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, yaptığı açıklamada, insansız sistemlere yatırım yaparak yakalanan teknolojinin bir adım önüne geçme çabası içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti: “İnsansız sistemlere yatırım yaparak yakaladığımız teknolojinin bir adım önüne geçme çabası içindeyiz. Bunun için de örneğin, SARBOT’umuz var. Başka teknolojilerimiz de var ama SARBOT bunun öncüsü. SARBOT; insanımızı geri plana almak istediğimiz, robotları ön plana çıkarmak istediğimiz, uzaktan kumandalı silah sistemlerindeki dört bacaklı robotumuz... Kapalı bina operasyonlarında gerekirse görüntü almak için, gerekirse malzeme taşımak için, gerekirse tehdit unsurunu bertaraf etmek için kullanabileceğimiz insanımızı geri planda tutan aygıtlar bu robotlar...” Özyılmaz, söz konusu robot teknolojilerinin birden fazla teknolojinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu aktararak, “İşte elektronikler, motorlar, yazılımlar, algoritmalar, mekanikler ve sahanın istekleri karşılanıyor. Bunun için de İstanbul ve Ankara’da iki ayrı ekibimizle eş zamanlı olarak ve aynı zamanda fabrikamızda bu robotları geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.