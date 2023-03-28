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Yerel Sarp Sınır Kapısı’nda su kaplumbağaları ele geçirildi!
Yerel

Sarp Sınır Kapısı’nda su kaplumbağaları ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
2023-03-28 17:06:00 -
Sarp Sınır Kapısı’nda su kaplumbağaları ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen kontrollerde bir şahıs 250 adet su kaplumbağasını vücuduna sarılı halde gizleyerek ülkeye sokmaya çalışırken yakalandı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler kapsamında, Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahasındaki yolcu salonuna gelen bir şahsın montunda anormal bir şişlik olduğunu fark eden ekipler kaçakçılık şüphesiyle söz konusu şahsın üst aramasını gerçekleştirdi. Yapılan aramada şahsın sırt bölgesine bir kutu bantladığı tespit edildi ve kutu açıldığında içerisinde çok sayıda canlı su kaplumbağası olduğu görüldü. Kaplumbağaların hava alması için hava delikli tasarlandığı fark edilen kutunun içinden tam 250 adet su kaplumbağası çıktı.

Evlerde beslenen su kaplumbağalarının sahipleri tarafından doğaya terk edilmesi durumunda yayılmacı davranarak ekosisteme zarar verdiği bilindiği için ülkemize ithaline izin verilmiyor. İstilacı bir türe ait olduğu belirlenen su kaplumbağalarına el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin İl Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gümrük Muhafaza ekipleri yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri aracılığıyla milli ekonomimizi korumanın yanı sıra, gerçekleştirdikleri bu ve benzeri yakalamalarla ülkemizin sahip olduğu nadide flora ve faunanın korunmasına önemli şekilde katkı sağlamaktadır.

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