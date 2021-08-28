Sarp Levendoğlu kimdir nereli? Sarp Levendoğlu kaç yaşında? Sarp Levendoğlu Alparslan dizisi

TRT 1’in Alparslan dizisi Eylül’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Malazgirt Savaşı’yla başlayan ve Sultan Melikşah’ın dönemini anlatıldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyici üzerinde müthiş bir etki bıraktı. Uyanış Büyük Selçuklu final yapmasından sonra bu kez de Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan’ın hayatını ve döneminin anlatıldığı Alparslan dizi TRT 1’e başlıyor.

Alparslan dizi oyuncuları

Barış Arduç’un Alparslan olarak rol alacağı TRT 1’in Alparslan dizisi bomba gibi transferlerle yeni sezona hazırlanıyor. Alparslan dizisi oyuncu kadrosuna Sarp Levendoğlu da dahil oldu.Sarp Levendoğlu, Romen Dyojen isimli Bizans İmparatoru’nu oynayacak olan oyuncuya güçlü bir senaryo yazıldı.

Sarp Levendoğlu kimdir?

Ali Sarp Levendoğlu 25 Aralık 1981 tarihinde Ankara’da doğdu. Oyunculuğa altı yaşında başladı. Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı okudu ve İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni olması dolayısıyla ilk oyunculuk çalışmalarını onun projelerinde yapmıştır. Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol almıştır. Emret Komutanım ve Gece Gündüz dizilerinde yönetmenlik de yapmıştır. Savaşçı dizisinde de Haydar Bozkurt rolünü üstlenmektedir. Final yapmış olan Küçük Ağa dizisinde rol almaktaydı. Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 1 Ağustos 2014 tarihinde evlendi. 2017 yılında boşandılar.