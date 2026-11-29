İyi siyah çay demlemek için yumuşak ve kireçsiz içme suyunu kaynatıp 1-2 dakika dinlendirdikten sonra, porselen veya cam demlikte kuru çayın üzerine döküp 15-20 dakika kısık ateşte veya buharda bekletmek gerekir. Yapraklar dibe çöktüğünde çay servise hazırdır. Adım Adım Çay Demleme 1. Suyu kaynatın: Alt demliğe taze, yumuşak ve kireçsiz içme suyu koyup kaynatın. Demliği hazırlayın: Porselen veya cam demliği sıcak suyla çalkalayıp ısıtın. Kişi sayısına göre ortalama her bardak için 1-2 çay kaşığı (veya kişi başı yaklaşık 1 yemek kaşığı) kuru çay ekleyin Suyu dökün: Kaynayan suyu ocaktan alıp 1-2 dakika dinlendirdikten sonra çayın üzerine yavaşça dökün. Demlenmeye bırakın: Üst demliği alt demliğin üzerine yerleştirin ve alt ateşi kısarak 15-20 dakika demleyin. Yaprakların dibe çökmesini bekleyin. İyi çay demlemenin en pratik sırrı kireçsiz/taze su kullanmak, kaynar suyu 1–3 dakika dinlendirip (90–95°C civarında) çaya dökmek ve kısık ateşte 15–20 dakika demlemektir. Basit Demleme İpuçları. • Suyu dinlendirin: 100°C kaynar suyu çayın üzerine anında dökmek yaprakları yakıp acılaştırabilir; 1–3 dakika bekletmek daha dengeli bir tat verir. • Taze ve kireçsiz su seçin: Daha önce kaynatılmış veya kireçli su çayın rengini ve aromasını bozar. • Porselen veya cam demlik kullanın: Isıyı dengeli tutar ve çayın tadını metal gibi değiştirmez. • Karıştırmayın ve sallamayın: Demleme sırasında demliği çalkalamak veya karıştırmak bulanıklığa ve acılığa yol açabilir. • Süreyi kaçırmayın: Kısık ateşte 15–20 dakika demleyin; fazla bekletirseniz acılaşır.