Burak Yılmaz taraftarın istifa çağrısına öfkelendi: Çok kırıldım ama gitmiyorum!
Çorum FK'da teknik direktör Burak Yılmaz, 1-0 yenildikleri Kocaelispor maçında kendisine ve oyuncularına gelen tepkilerin ardından açıklamalarda bulundu. Çorum FK taraftarlarının Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte 'istifa' tezahüratlarında bulunmasının kendisini çok kırdığını söyleyen Yılmaz “Gitmiyorum” dedi. Taraftarlar daha sonra Çorum FK Tesisleri'ne giderek Burak Yılmaz'dan özür diledi. Burak Yılmaz da taraftarlara tesise kadar geldikleri ve özür diledikleri için teşekkür etti.