Şişkinlik Yapan 5 Besin ve İçerik Hangileri? Şişkinliğe neden olan besinler arasında yalnızca gazlı içecekler veya bilinen bazı baklagiller bulunmuyor. Sağlıklı olduğu düşünülerek düzenli tüketilen diyet ürünleri, sebzeler ve prebiyotik takviyeler de hassas bünyelerde sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanların dikkat çektiği beş temel besin grubu, özellikle yemek sonrasında tekrarlayan şişkinlik yaşayan kişilerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken göz önünde bulundurması gereken ürünleri içeriyor. 1. Şekersiz Ürünlerdeki Tatlandırıcılar Gaz Oluşumunu Artırabiliyor Şekersiz içecekler, protein barları, sakızlar ve diyet ürünleri, düşük şeker içerikleri nedeniyle sağlıklı bir alternatif olarak tercih edilebiliyor. Ancak bu ürünlerin bazılarında bulunan şeker alkolleri, sindirim sistemi açısından sorun oluşturabiliyor. Sorbitol, ksilitol ve mannitol gibi tatlandırıcılar, ince bağırsakta tamamen emilmeyebiliyor. Emilmeden bağırsaklara ulaşan bu maddeler, bağırsak içine su çekerek dışkı kıvamını değiştirebiliyor. Kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından fermente edilmeleri ise gaz üretimini artırabiliyor. Bazı kişilerde bu süreç karında gerginlik, gurultu, gaz ve ishal gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Özellikle aynı gün içerisinde birden fazla şekersiz ürün tüketen kişiler, aldıkları şeker alkolü miktarının farkında olmayabiliyor. Protein barı, şekersiz içecek ve diyet atıştırmalıklarının birlikte tüketilmesi, hassas kişilerde şikâyetleri belirginleştirebiliyor. Bu nedenle şişkinlik yaşayan kişilerin ürün etiketlerinde sorbitol, ksilitol ve mannitol gibi içeriklerin bulunup bulunmadığını kontrol etmesi önem taşıyor. Şikâyetlerin belirli ürünlerden sonra tekrarlanması, beslenme günlüğü tutularak daha kolay takip edilebiliyor. 2. Sarımsak ve Soğan Bağırsaklarda Fermentasyonu Tetikleyebiliyor Türk mutfağında çok sık kullanılan sarımsak ve soğan, bazı kişilerde şişkinliğin önemli nedenleri arasında yer alıyor. Bu iki besin, fruktan adı verilen ve ince bağırsakta tamamen sindirilemeyen karbonhidratları içeriyor. Fruktanlar, sindirilmeden kalın bağırsağa ulaştığında burada yaşayan bakteriler tarafından fermente ediliyor. Bu süreçte ortaya çıkan gaz, karında doluluk ve baskı hissini artırabiliyor. Özellikle hassas bağırsaklara sahip kişiler, sarımsak ve soğan tükettikten sonra daha belirgin şikâyetler yaşayabiliyor. Sorunun fark edilmesini zorlaştıran ayrıntılardan biri de bu besinlerin yalnızca doğrudan tüketilmemesi. Hazır soslar, çorbalar, paketli yemekler, restoran ürünleri ve makarna tarifleri sarımsak veya soğan içerebiliyor. Kişi tükettiği yemeğin içinde bu malzemelerin bulunduğunu fark etmediğinde şişkinliğin kaynağını belirlemekte zorlanabiliyor. Sarımsak ve soğanı tamamen beslenmeden çıkarmak herkes için gerekli değil. Tüketilen miktar, hazırlama yöntemi ve kişinin sindirim hassasiyeti belirtilerin şiddetini değiştirebiliyor. Şikâyetlerin belirli yemeklerden sonra ortaya çıkması, hangi bileşenin etkili olduğunu anlamaya yardımcı olabiliyor. 3. Baklagiller ve Bazı Sebzeler Gaz Üretimini Artırabiliyor Fasulye, bezelye ve soya fasulyesi gibi baklagiller, besin değeri yüksek protein ve lif kaynakları arasında bulunuyor. Brokoli ve Brüksel lahanası gibi bazı sebzeler de sağlıklı beslenme düzeninde önemli bir yer tutuyor. Ancak bu gıdalar, hassas sindirim sistemine sahip kişilerde gaz ve şişkinlik oluşturabiliyor. Bu besinlerin içeriğinde bulunan raffinose adlı şeker, insan vücudunda yeterli miktarda üretilmeyen bazı sindirim enzimleri nedeniyle ince bağırsakta tamamen parçalanamıyor. Raffinose kalın bağırsağa ulaştığında bakteriler tarafından fermente ediliyor. Fermentasyon sonucunda oluşan gaz, karında şişkinlik ve rahatsızlık hissine yol açabiliyor. Uzmanların dikkat çektiği alfa-galaktosidaz enzimi, raffinose gibi bazı kompleks karbonhidratların parçalanmasına yardımcı olabiliyor. Bu enzimi içeren ürünler, bazı kişilerde baklagil tüketimi sonrasında ortaya çıkan gaz şikâyetlerini azaltabiliyor. Ancak bu tür ürünlerin herkes için gerekli olduğu düşünülmemeli; kullanım kararı kişisel ihtiyaçlara göre değerlendirilmelidir. Baklagilleri bir anda yüksek miktarda tüketmek yerine porsiyonları kademeli artırmak, bazı kişilerde sindirim sisteminin besinlere uyum sağlamasına yardımcı olabiliyor. Kuru baklagilleri uygun şekilde ıslatmak, suyunu değiştirmek ve iyi pişirmek de hazırlama sürecinde dikkate alınabilecek yöntemler arasında bulunuyor. 4. Gluten İçeren Besinler Çölyak Hastalığıyla İlişkili Olabilir Ekmek, makarna, bulgur ve diğer buğday ürünlerini tükettikten sonra şişkinlik yaşayan kişilerde çölyak hastalığının da değerlendirilmesi gerekiyor. Çölyak hastalığı, gluten tüketimiyle tetiklenen ve bağışıklık sisteminin ince bağırsak dokusuna zarar verdiği otoimmün bir hastalık olarak tanımlanıyor. Yaklaşık her 100 kişiden birinde görülebildiği belirtilen çölyak hastalığı, yalnızca karın şişkinliğiyle ortaya çıkmayabiliyor. İshal, karın ağrısı, kilo kaybı, demir eksikliği, uzun süren yorgunluk ve bazı kişilerde zihinsel bulanıklık gibi belirtiler de hastalığa eşlik edebiliyor. Şikâyetlerin başka otoimmün rahatsızlıklarla birlikte görülmesi de doktor değerlendirmesini önemli hâle getiriyor. Bununla birlikte gluten hassasiyeti ile çölyak hastalığı aynı durum değil. Gluten tüketimi sonrasında rahatsızlık yaşayan her kişinin çölyak hastası olduğu söylenemiyor. Buğdayın içerdiği fruktanlar da bazı kişilerde şişkinliğe neden olabiliyor. Dolayısıyla sorunun doğrudan glutenden kaynaklandığı sonucuna varmadan önce uygun testlerin yapılması gerekiyor. Çölyak hastalığının araştırılmasında kan testleri kullanılabiliyor. Ancak test öncesinde gluten tüketimini kesmek, sonuçların doğruluğunu etkileyebiliyor. Bu nedenle çölyak şüphesi bulunan kişilerin doktor değerlendirmesi olmadan glutensiz beslenmeye başlamaması önem taşıyor. 5. Prebiyotik Ürünler ve İnülin İçeren Takviyeler Şişkinlik Yapabiliyor Bağırsak sağlığını desteklemek amacıyla kullanılan prebiyotik ürünler, her kişide aynı etkiyi göstermiyor. Özellikle inülin içeren tozlar, barlar, içecekler ve bazı takviyeler, hassas bağırsaklarda gaz oluşumunu artırabiliyor. İnülin, bağırsak bakterileri tarafından fermente edilebilen bir lif türü. Bu özellik bağırsak mikrobiyotası açısından yararlı olabilse de fermentasyon sırasında gaz oluşabiliyor. Kişinin lif tüketimi düşükken birdenbire yüksek miktarda prebiyotik ürün kullanmaya başlaması, şişkinlik ve karın rahatsızlığına yol açabiliyor. Lif tüketimi bağırsak hareketlerinin düzenlenmesi ve sindirim sağlığının desteklenmesi açısından önemli. Ancak lif miktarını kısa sürede artırmak yerine kademeli bir geçiş yapmak gerekiyor. Günlük lif ihtiyacının öncelikle sebze, meyve, baklagil ve tam tahıl gibi çeşitli doğal kaynaklardan karşılanması öneriliyor. Özellikle birden fazla lif takviyesini aynı dönemde kullanmak, hangi ürünün şikâyete neden olduğunu belirlemeyi zorlaştırabiliyor. Bu nedenle yeni bir takviye kullanmaya başlayan kişilerin belirtilerini takip etmesi ve ihtiyaç halinde uzman görüşü alması önem taşıyor. Laktoz İntoleransı Yetişkinlikte Daha Belirgin Hâle Gelebiliyor Süt, yoğurt, peynir ve diğer süt ürünleri de yemek sonrasında ortaya çıkan şişkinliğin nedenleri arasında bulunuyor. Süt ürünlerinin tüketilmesinden sonra gaz, karın ağrısı ve ishal yaşayan kişilerde laktoz intoleransı ihtimali değerlendirilebiliyor. Laktoz, sütün doğal yapısında bulunan bir şeker. İnce bağırsakta bulunan laktaz enzimi, laktozun sindirilmesini sağlıyor. Laktaz üretiminin azalması durumunda süt şekeri yeterince parçalanamıyor ve sindirilmeden kalın bağırsağa ulaşabiliyor. Burada bakteriler tarafından fermente edilen laktoz, gaz ve sıvı birikimini artırabiliyor. Laktoz intoleransı belirtileri arasında süt tüketiminden sonra ortaya çıkan karın şişkinliği, gaz, karın ağrısı, bağırsak hareketlerinde artış ve ishal bulunuyor. Belirtilerin şiddeti tüketilen laktoz miktarına ve kişinin laktaz üretimine göre değişebiliyor. Dr. Trisha Pasricha, dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin yetişkinlik döneminde laktozu sindirme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybettiğine dikkat çekiyor. Çocukluk döneminde süt ürünlerini rahatlıkla tüketen kişiler, ilerleyen yaşlarda laktoz intoleransı geliştirebiliyor. Bazı kişiler süt ürünlerini azalttığında şikâyetlerinde hafifleme görüyor. Laktaz enzimi takviyeleri de laktozun sindirilmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılabiliyor. Ancak bu ürünlerin etkisi kişiden kişiye değişebiliyor. Süt ürünlerini tamamen bırakmayı düşünen kişilerin kalsiyum ve protein gibi besin öğelerini başka kaynaklardan karşılaması gerekiyor. Beslenme dengesinin korunması için diyetisyen desteği alınması yararlı olabiliyor. Şişkinliği Azaltmak İçin Beslenme Alışkanlıkları Nasıl Düzenlenmeli? Şişkinlik yaşayan kişilerin ilk adım olarak bütün şüpheli besinleri aynı anda beslenmeden çıkarması doğru bir yaklaşım değil. Çünkü sarımsak, soğan, baklagiller, süt ürünleri ve lif kaynakları farklı besin öğeleri sağlıyor. Gereksiz kısıtlamalar, uzun vadede beslenme dengesini bozabiliyor. Uzman değerlendirmesiyle birlikte uygulanabilecek bazı alışkanlık değişiklikleri, şikâyetlerin kaynağını belirlemeyi kolaylaştırabiliyor: Beslenme günlüğü tutmak: Gün içinde tüketilen yiyecekleri, porsiyonları ve şişkinliğin başladığı saatleri kaydetmek, olası tetikleyicileri belirlemeye yardımcı olabiliyor. Porsiyonları kontrol etmek: Baklagiller ve lif açısından zengin besinleri bir anda yüksek miktarda tüketmek yerine porsiyonları kademeli artırmak bazı kişilerde rahatsızlığı azaltabiliyor. Ürün etiketlerini incelemek: Şekersiz ürünlerdeki şeker alkolleri ile prebiyotik ürünlerdeki inülin gibi içerikleri kontrol etmek, fark edilmeyen tetikleyicileri ortaya çıkarabiliyor. Lif tüketimini yavaş artırmak: Günlük lif miktarını kısa sürede yükseltmek yerine sindirim sisteminin uyum sağlamasına zaman tanımak gerekiyor. Gereksiz besin kısıtlamalarından kaçınmak: Gluten, süt ürünleri veya baklagilleri doktor değerlendirmesi olmadan tamamen bırakmak doğru olmayabiliyor. Şişkinliğin sürekli tekrarlaması, günlük yaşamı etkilemesi veya beslenme değişikliklerine rağmen devam etmesi durumunda gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerekiyor. Özellikle belirgin kilo kaybı, dışkılama alışkanlığında değişiklik, kanama veya şiddetli karın ağrısı gibi belirtiler de tıbbi değerlendirme gerektiriyor. Menopoz Sonrasında Başlayan Şişkinlik Neden Önemli? Uzmanların özellikle dikkat çektiği konulardan biri, menopoz sonrasında ortaya çıkan yeni ve kalıcı şişkinlik şikâyetleri. Yemeklerden sonra veya günün ilerleyen saatlerinde görülen geçici şişkinlikten farklı olarak sabah uyanıldığında da devam eden karın şişliği, değerlendirilmesi gereken bir belirti olabiliyor. Gastroenterolog Dr. Trisha Pasricha, menopoz sonrasında başlayan alışılmadık şişkinlik durumlarında yumurtalık kanseri gibi ciddi hastalıkların gözden kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Yumurtalık kanseri her şişkinliğin nedeni değil. Ancak hastalığın bazı belirtileri arasında kalıcı karın şişliği, karında büyüme, erken doyma ve pelvik bölgede rahatsızlık bulunabiliyor. Özellikle yeni başlayan, sık tekrarlayan veya giderek belirginleşen şişkinlik şikâyetlerinin yalnızca beslenmeye bağlanmaması gerekiyor. Yumurtalık kanseri gibi hastalıkların erken dönemde değerlendirilmesi açısından belirtilerin süresi ve eşlik eden diğer değişiklikler önem taşıyor. Her Şişkinlik Aynı Nedenden Kaynaklanmıyor Şişkinliğe neden olan besinler kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Bir kişinin rahatlıkla tükettiği baklagiller veya süt ürünleri, başka bir kişide belirgin gaz ve karın ağrısı oluşturabiliyor. Bu nedenle tek bir beslenme listesinin herkes için geçerli olduğu düşünülmemeli. Şikâyetlerin hangi yiyeceklerden sonra ortaya çıktığını takip etmek, porsiyonları değerlendirmek ve gerektiğinde tıbbi inceleme yaptırmak daha sağlıklı bir yaklaşım sunuyor. Özellikle uzun süre devam eden veya menopoz sonrasında yeni başlayan şişkinlik belirtilerinin ihmal edilmemesi gerekiyor.