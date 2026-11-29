İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan ihbarlar, ünlü ilaç sanayicisi Dr. Edgar Poffet'in çocuklarına kadar uzanan bir soruşturmanın kapısını araladı.

Kapalıçarşı'daki bazı antikacıların alım satımı yasak tarihi eserleri pazarladığı yönündeki ihbarlar üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

MİRAS KALAN ESERLER İÇİN PAZARLIK YAPMIŞLAR

Soruşturma kapsamında takibe alınan antika satıcıları Kemal Avni Baturer ile Cenk Erdün'ün, Poffet ailesine miras kalan tarihi eserlerin satışı konusunda görüşmeler yaptıkları belirlendi.

Tarihi musluk başlarından İznik çinilerine kadar çok sayıda eserin fiyatı üzerinde pazarlık yapıldığı tespit edildi.

BEYKOZ'DAKİ LÜKS VİLLAYA BASKIN

25 Mart'ta iki antikacının Beykoz'daki villaya gitmesinin ardından polis ekipleri operasyon düzenledi.

Villada gerçekleştirilen aramalarda aralarında 39 musluk başının da bulunduğu toplam 186 parça eser ele geçirildi. İsmail Hakkı Poffet, Marry An Ayşe Poffet Ritscher ve iki antikacı yakalandı.

TOPKAPI SARAYI'NA AİT OLABİLECEĞİ BELİRLENDİ

Ele geçirilen eserler, altı farklı kurum ve müze müdürlüğü tarafından incelemeye alındı.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının incelemesinde, tarihi musluklardan birinin güçlü görsel deliller ışığında Topkapı Sarayı'na ait olabileceği değerlendirildi.

ABDÜLHAMİD'İN TUĞRASINI TAŞIYAN BELGELER DE VAR

Koleksiyonda yapılan incelemelerde birbirinden değerli tarihi eserler tespit edildi. Bunlar arasında;

Tunç Çağı'na ait sürahi,

16'ncı yüzyıla ait İznik çinileri,

Sultan II. Abdülhamid ve Sultan V. Mehmed tuğralı beratlar,

Tarihi sikkeler ve pişmiş toprak eserler,

Ahşap ikonalar ve okuma kürsüsü yer aldı.

Uzmanların hazırladığı raporlarda bazı eserlerin alım satımının yasak olduğu belirlendi.

4 ŞÜPHELİYE 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede dört şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamında Cenk Erdün tutuklanırken, Poffet kardeşler ile Kemal Avni Baturer hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.