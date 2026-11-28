İstanbul'a gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas soluğu orada aldı
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret ederek ayine katıldı.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi.
Tasulas Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret ederek ayine katıldı.
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