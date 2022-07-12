Helvacıoğlu, AA muhabirine, İstanbul'un yanı başındaki Saros Körfezi sahillerinin bayram tatilinde de ilgi gördüğünü belirtti.

Kendi kendini temizleyen ender körfezlerden Saros'un, 70 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu anlatan Helvacıoğlu, "Kurban Bayramı'nda büyük yoğunluk yaşadık ve devam ediyor. Bunu ekonomi açısından değerlendirirsek olumlu bir yansıması var." dedi.

Koronavirüs salgınının ardından ilk maskesiz tatilin yapıldığını dile getiren Helvacıoğlu, "Akdeniz'e tatile gitmeyenler yakınlığı dolayısıyla Saros Körfezi'ni tercih etti. Sahillerimizde jandarma ve zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenli bir tatil geçirmesi için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

"Çöpler çevreye gelişigüzel bırakılıyor"

Helvacıoğlu, tatilcilerin çöplerini çevreye gelişigüzel bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı duyarsız tatilciler, özellikle günübirlik tatile gelenler geride çöplerini bırakıyor. Lütfen çöplerinizi çöp kutularına atınız. Vatandaşlarımızın temiz bir tatil ortamında misafir etmek için çalışıyoruz. Belediye ekiplerimiz Erikli, Yayla, Mecidiye ve Danişment sahillerinden bayramın ilk 3 gününde yaklaşık 150 kamyon çöp topladı. Tatil yapmaya gelenlerden çevrelerini daha temiz tutmalarını, doğaya daha saygılı ve özenli davranmalarını istiyoruz." Saros Körfezi sahillerinden 3 günde 150 kamyon çöp toplandı

- Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu:

- "Tatil yapmaya gelenlerden çevrelerini daha temiz tutmalarını, doğaya daha saygılı ve özenli davranmalarını istiyoruz"

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi sahillerinde bayramda yoğunluk yaşandığını ancak özellikle günübirlik tatilcilerin geride çöplerini bıraktığını söyledi.

Helvacıoğlu, AA muhabirine, İstanbul'un yanı başındaki Saros Körfezi sahillerinin bayram tatilinde de ilgi gördüğünü belirtti.

Kendi kendini temizleyen ender körfezlerden Saros'un, 70 kilometrelik sahil şeridine sahip olduğunu anlatan Helvacıoğlu, "Kurban Bayramı'nda büyük yoğunluk yaşadık ve devam ediyor. Bunu ekonomi açısından değerlendirirsek olumlu bir yansıması var." dedi.

Koronavirüs salgınının ardından ilk maskesiz tatilin yapıldığını dile getiren Helvacıoğlu, "Akdeniz'e tatile gitmeyenler yakınlığı dolayısıyla Saros Körfezi'ni tercih etti. Sahillerimizde jandarma ve zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenli bir tatil geçirmesi için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

- "Çöpler çevreye gelişigüzel bırakılıyor"

Helvacıoğlu, tatilcilerin çöplerini çevreye gelişigüzel bıraktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı duyarsız tatilciler, özellikle günübirlik tatile gelenler geride çöplerini bırakıyor. Lütfen çöplerinizi çöp kutularına atınız. Vatandaşlarımızın temiz bir tatil ortamında misafir etmek için çalışıyoruz. Belediye ekiplerimiz Erikli, Yayla, Mecidiye ve Danişment sahillerinden bayramın ilk 3 gününde yaklaşık 150 kamyon çöp topladı. Tatil yapmaya gelenlerden çevrelerini daha temiz tutmalarını, doğaya daha saygılı ve özenli davranmalarını istiyoruz."