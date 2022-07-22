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Yerel Şarköy'de 5 hektar yandı
Yerel

Şarköy'de 5 hektar yandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında, 5 hektar makilik zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 16:54:00 -
Şarköy'de 5 hektar yandı

Şarköy ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle makilik yangını çıktı.

İhbarla, Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ve Şarköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Keşan Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki 1 yangın söndürme helikopteri bölgeye sevk edildi.

Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. 5 hektar makilik alanın yandığı belirtildi.

 

 

 

 

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