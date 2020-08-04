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Aktüel

Şarkışla'da tamirat için çıktıkları çatıdan düşen 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 11:17:34 -
Şarkışla'da tamirat için çıktıkları çatıdan düşen 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tamirat için çıktıkları çatıdan düşen aynı aileden 3 kişi yaralandı.

İğdeliören köyüne bayram ziyareti için gelen Cengiz Bulut (54), yeğenleri Batuhan (17) ve Yasin Bulut (19) ile tamirat için evin çatısına çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Cengiz Bulut ile onu tutmaya çalışan yeğenleri çatıdan düştü.

Sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cengiz ve Batuhan Bulut, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

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