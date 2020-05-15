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Şarkılar eşliğinde tohum serpip ekim yaptılar

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tarımla uğraşan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde tohum serpip ekim yaptılar.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:59:12 -
Şarkılar eşliğinde tohum serpip ekim yaptılar

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tarımla uğraşan vatandaşlar, şarkılar eşliğinde tohum serpip ekim yaptılar.


İlçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu köyünde tarımla uğraşan vatandaşlar, topluca ekim işlemlerine yapıyorlar. Şarkılar eşliğinde tarlaya tohum serpip şarkı söylediklerini ifade eden Selami Durna, “Mevsim ekim mevsimi. Ekimlerin başlatması için her zaman bu vakitlerde ovaya geliyoruz. Buğday, yonca ve nohut gibi ürünleri ekiyoruz. Topraklarımız çok verimi ve çok güzel. Biz bu verimden daha çok faydalanmak için devletten gübre almak istiyoruz. Burada bize katkı sunulursa çok güzel olur. Biz tek mahsul kaldırıyoruz. Malum Yüksekova’nın kış şartları çok uzundur. Tek mahsul aldığımızdan topraklarımız çok bereketli oluyor” dedi.


Korona salgını nedeniyle tarıma olan ilginin arttığını belirten Durna, “Bu sene korona virüsü hastalığının çıkmasıyla herkes tarlaya gideceğini ve ekim yapacağını söylüyor. Biz yıllardır ekinleri ekiyoruz ve hastalık çıktı diye ekmiyoruz. Devlet bize daha değişik yem bitkileri desteğini verse daha güzel işlere el atarız. Bu hastalıktan dolayı 3 aya yakın kimse çarşıya gitmiyor. Bunları fırsat bilip tarıma ve ekime yöneldi. Şimdi biz arazilerimizi akrabalarla toplu olarak tohumları serpip şarkılar eşliğinde ekiyoruz” ifadelerini kullandı.

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