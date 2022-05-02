Sarıyer'de zırhlı ekip aracı devrildi: 2 polis yaralandı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 polis yaralandı.
İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıyer Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı bariyerlere çarparak alt yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı
Araçta bulunan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.