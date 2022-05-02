  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sarıyer'de zırhlı ekip aracı devrildi: 2 polis yaralandı
Yerel

Sarıyer'de zırhlı ekip aracı devrildi: 2 polis yaralandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 20:24:00 - 2022-05-02 21:16:22

İstanbul Sarıyer'de zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı bariyerlere çarparak alt yola devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı

Araçta bulunan 2 polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay