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Kadın - Aile Sarımsak ve bal karışımının mükemmel etkisi! Bu hastalıktan kurtuluyor: Üstelik -1 kaşık bile yetiyor...
Kadın - Aile

Sarımsak ve bal karışımının mükemmel etkisi! Bu hastalıktan kurtuluyor: Üstelik -1 kaşık bile yetiyor...

Yeniakit Publisher
2024-05-25 22:34:00 - 2024-05-26 08:27:31
Sarımsak ve bal karışımının mükemmel etkisi! Bu hastalıktan kurtuluyor: Üstelik -1 kaşık bile yetiyor...

Sarımsak ve bal, mutfakların vazgeçilmezi olmasının yanı sıra her birinin vücudumuza olumlu katkıları saymakla bitmez. Yemeklere lezzet veren sarımsak ve kahvaltıların, tatlıların vazgeçilmezi olan balı 7 gün boyunca beraber tüketirseniz etkisi inanılmaz. İşte sarımsak ve bal karışımının mükemmel etkisi...

Sarımsağı çiğ bir şekilde tükettiğimizde maksimum fayda alırız. Besin kaynağının içinde bulunan allicin maddesi pişirildiğinde dağıldığı için beklenen etkiyi alamayız. Çiğ tüketilmesindeki vurgu bu yüzdendir.

En doğru tüketim modeli çiğ sarımsağı minik minik keserek ya da ezerek tüketmektir. Böylelikle allicin maddesini açığa çıkarmış olursunuz.

ÖZELLİKLE BU KIŞ GÜNLERİNDE...

Aynı zamanda aç karnına tüketmeniz sağlığınız için daha faydalıdır. Tok karnına yenen sarımsak, vücut tarafından absorbe edilmez. Doğal antibiyotik kaynağı nezle, grip, soğuk algınlığı gibi birçok rahatsızlığın önüne geçer.

Özellikle bu kış günlerinde ilaç kullanmayıp gribi hızlı bir şekilde atlatmak ya da hiçbir şekilde hasta olmamak için ballı sarımsak toniğini tüketebilirsiniz.
Ballı sarımsak toniğini 7 gün üst üste yemeniz şart.

NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler
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5 diş soyulmuş sarımsak

Bir su bardağı organik bal

1 yemek kaşığı taze zencefil

1/2 adet limonun suyu

1 tatlı kaşığı organik elma sirkesi
YAPILIŞI:

Cam bir kavanoza sarımsakları koyun. Üzerine minik minik doğradığınız zencefilleri, limon suyunu, elma sirkesini ilave edin. Son olarak bir bardak balı kavanoza boşaltın ve tüm malzemeleri karıştırın.
Hazırladığınız karışımı 24 saat boyunca dinlendirin. Ertesi günden itibaren 7 gün boyunca her sabah aç karnına tüketin.

7 . GÜNÜN SONUNDA;

Enerjinizin her zamankinden daha yüksek olduğunu göreceksiniz.

Halsizlik ve boğaz ağrısını ortadan kaldıracaktır.

Bağışıklık sistemini güçlendirecektir.

Mantar enfeksiyonlarıyla mücadele edecektir.

Vücudun toksinlerden kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Kolesterol seviyesini düzene sokar.

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