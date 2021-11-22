Sarımsağın faydaları nelerdir? Sarımsaklı tarifler

33 çeşit kükürt bileşiği olan sarımsak; çinko, germanyum, A, B1 ve C vitaminleri içermektedir. Sarımsağın içeriğindeki allicin maddesinin öncüsü olan ve kükürt içeren ‘alliin’ bulunur. Allicin, vücuttaki hücre zarına zarar verebilecek daha fazla serbest radikal önler.

Sarımsağın faydaları nelerdir?

Yaşlanma üzerinde geciktirici etkiye sahiptir

Akne tedavisinde kullanılır

Cildin genç kalmasını sağlar

Kanserle savaşır

İltihaplı hastalıklara iyi gelir

Kan dolaşımı sağlar

Saç dökülmelerine karşı doğal bir ilaçtır

Tansiyonu düzenler

İçerisinde bulunan allisin sayesinde mantar oluşumunu engeller

Damar tıkanıklığının önüne geçer

Grip ve soğuk algınlığına karşı kullanılır

Tırnak sararmalarını geçirmede etkilidir

Kas rahatsızlıklarına iyi geliyor

Kanser hücrelerinin vücuda yayılmasını önler

Kabızlığa karşı etkili bir silahtır

Vücuttaki demir düzeyini dengede tutar

Vücudu virüslere karşı koruyor

Balgam söktürücü etkisiyle öksürüğe iyi gelir

Sarımsak yağı neye iyi gelir?

vücudu bakteri, mantar ya da virüs nedeniyle oluşabilecek hastalıklara karşı korur. Ciltte sivilce ve akne oluşumunu önler. Kanser ile savaşır. Ayaklarda ve vücudun diğer bölgelerinde oluşan mantarları iyileştirir.

Sarmısaklı ekmek tarifi

Ön maya için;

Küçük bir karıştırma kabının içerisine kuru maya, toz şeker ve suyu ekleyip bir çırpma teliyle her şey eriyene kadar karıştırın.

10 dakika bekletin.

Hamuru için;

Tereyağını bir sos tenceresine alın ve eritin. Tezgah üstü mutfak makinenizi tezgahınıza alın. Makinenizin yoğurma ucunu takın. Ununuzu karıştırma kabının içerisine alın. Ön maya, ezilmiş sarımsak ve tereyağını ununuzun içerisine ekleyip önce düşük devirde ardından yüksek devirde karıştırın. 2 dakika karıştırdıkta sonra tuzunu ekleyin ve 10 dakika karıştırması için bekleyin. Hafif yumuşak bir hamur elde etmiş olacaksınız. Tezgahınızın üzerini unlayın ve hamuru hafif yoğurup bir karıştırma kabının içerisine alın. Streç filmle hava almayacak şekilde üzerini kapatın ve 1 saat 15 dakika mayalamaya bırakın.

Birleştirmek için;

Hamurunuz mayalanınca hamurunuzu tezgaha alın ve fazla mayasını çıkarmak için birkaç tur yoğurun. Hamurunuzu 15 eşit parçaya bölün. Bezelerin içlerine dil peyniri koyun ve elinizle yuvarlayın. 26 cm’lik kilitli kek kalıbınızı tereyağıyla yağlayın ve ortasına 4 – 5 cm’lik çember koyun. Hazırladığınız hamurları fırın kabınıza dizin. Üzerine bir bez örtün ve 10 – 15 dakika tepsi mayalamasına bırakın. Tereyağınızı bir sos tenceresinde eritin ve içerisine ezilmiş sarımsak ekleyip karıştırın. Üzerlerine bir fırça yardımıyla sarımsaklı tereyağını sürün ve deniz tuzu serpiştirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin. Fırından çıkan ekmeklerinizin üzerine tekrar sarımsaklı tereyağından sürüp servis edin.

Fırında sarmısak tarifi

Malzemeler

1 çay kaşığı tuz karabiber

1'er çay kaşığı tuz ve karabiber

1 metre aluminyum folyo

1 baş sarımsak

1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Yapılışı

Bir baş sarımsağı ortadan ikiye yatay biçimde kesiyoruz. Orta büyüklükte aluminyum folyoyu tezgahın üzerine seriyoruz. Tam ortasına sarımsağı koyuyoruz. Zeytinyağını sarımsağın üzerinde gezdiriyoruz. Üzerine tuz ve karabiber serpiyoruz. Sarımsağı alüminyum folyoyla güzelce sarıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişiriyoruz. Sarımsağı fırından çıkarıp servis yapıyoruz.

Sarımsaklı yoğurt tarifi

Sindirim sorunlarına önemli oranda azaltan yoğurtlu sarımsak, bağırsakların işleyişini güçlendirir. Böylece sindirim çok daha sağlıklı hale gelmektedir. Aynı zamanda mide kanalındaki tahrişi ve iltihaplanmayı azaltmak suretiyle, bu doğrultuda sindirimi önemli bir katkı sağlamaktadır.

Yapılışı

Cam veya porselen bir kasede yoğurdu karıştırarak krema haline getirin. Sarımsakları ayıklayıp tuzla beraber bir tahta havanda döverek ezin ve yoğurda katın. Afiyet olsun.

Sarımsak turşusu

Malzemeler

4-5 baş sarımsak

1 çay bardağı sirke

2 çay bardağı su

Yarım kahve fincanı tuz

Yıkanan sarımsaklar kavanoza konulur. Diğer malzemeler de eklendikten sonra kavanozun ağzına strec film kapatılıp kavanoz kapatılır. Yaklaşık 1 ay içinde sarımsak turşunuz hazır olacaktır. Turşunun acı olmasını isteyenler dilerse kavanozun üzerine 5-6 adet süs biberi ekleyebilirler. Deneyeceklerin şimdiden ellerine sağlık. Afiyet olsun.

Sarımsaklı köfte tarifi

Malzemeler

2, 5 su bardağı bulgur

1 su bardağı irmik

1 kaşık biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı un

Sos :

4 diş sarımsak

Limon tuzu

1 yemek kaşığı biber salçası

4 adet büyük boy domates

Tuz, pul biber

Maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Bulgur ve irmiği bir kaba koyup üzerini geçmeyecek şekilde soğuk su koyup çekmesini bekliyoruz. Salçayı, tuzu ve pul biberi koyup yoğuruyoruz., kıvama gelince unu da ekleyip tekrar yoğuruyoruz. Küçük top halinde avucumuzun içinde yuvarlayıp serçe parmağımızla şekil veriyoruz. Tenceremizde su kaynatıyoruz ve köftelerimizi içine katıyoruz. 10-15 dakika pişiriyoruz. çok pişirmemeye dikkat edin. Ayrı bir tencereye domatesleri rendeliyoruz, dövdüğümüz sarımsakları içine koyup limon tuzu pul biber tuz salça ve sıvı yağla birlikte pişiriyoruz. Pişen köftelerin suyunu süzüp sosunu üzerine döküyoruz. Maydanozla servis yapıyoruz. Afiyet olsun.