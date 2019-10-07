Sarımısaklı sütün faydaları nelerdir? Sarımısaklı süt nasıl hazırlanır?

İçerisinde barındırdığı B6,C vitaminlerinin yanı sıra, demir, manganez, kalsiyum ve bakır gibi birçok minareleri barındıran ve doğal antibiyotik olan sarımsak bir de sütle birleştiği zaman şifa küpü olarak karşımıza çıkıyor.Zatürreden soğuk algınlığına birçok hastalığa faydalı olan bu karışım anne sütünü arttıran en önemli besinlerden biridir.

Damarları genişletir kanı temizler.

Kalp hastalıklarına fayda sağlar.

Mantarlı yerlere sürün iyi gelir.

Tansiyonu düşürür.

Menenjite iyi gelir.

iyi gelir. Virüslerin çoğalmasını engeller.

Romatizma ağrılarını giderir

İdrar söktürme özelliğine sahip.

Güneş çarpmasına iyi gelir.

Sarımsakta A vitamini olduğundan dolayı gece körlüğüne de olumlu etkisi var.

Nezle ve gribe karşı bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kolesterolü azaltıyor

Günde 3 kez içildiğinde astıma çok faydası var.

var. Öksürüğünüz varsa ve geçmiyorsa içine biraz zerdeçal ekleyerek için.

Eğer uykusuzluk çekiyorsanız sarımsaklı süt çareniz oluyor.

Akneleri tedavi edicidir.

Eklem Ağrılarını geçirir.

Zatürreye karşı koruyucudur.

Anne sütünü artırıcı faydası vardır.

Sivilce ve ciltteki lekeleri geçirir, cildi güzelleştirir.

Yapımı;

İki buçuk su bardağı yarım yağlı süt

2 çorba kaşığı esmer şeker

10 diş sarımsak

Bir buçuk su bardağı su

Sarımsaklı süt yapmak için bir tencereye sütü, suyu ve iyice ezdiğiniz sarımsakları koyun. Süt yarıya inene kadar kaynatın. Daha sonra ocaktan alın, süzgeçten geçirin ve esmer şekeri üzerine ekleyin. Günde 1 bardak tüketin

.Şifalı Günler.