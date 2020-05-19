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Sarıkamış’ta 19 Mayıs konvoyu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:24:40 -
Sarıkamış’ta 19 Mayıs konvoyu

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenen tören daha sonra sona erdi. Etkinlikler kapsamında vatandaşlar ilçe merkezinde yüzlerce araç ile konvoy oluşturdu. Vatandaşlar Türk bayraklarıyla araçlarını donatarak coşkuyla bayramı kutladı.

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