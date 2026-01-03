  • İSTANBUL
Yerel Sarıkamış şehitlerini anacaklardı… Feci kaza! 17 yaralı var
Sarıkamış şehitlerini anacaklardı… Feci kaza! 17 yaralı var

Sarıkamış Harekâtı anma etkinlikleri için Ardahan’dan yola çıkan yolcu otobüsü, Kars’ın Susuz ilçesi civarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 17 yolcunun yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin bölgede kurtarma ve güvenlik çalışmaları sürerken, kazanın meydana geldiği noktada trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, anma etkinlikleri için yola çıkan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yol şartları ve hava durumuna karşı sürücülerin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

