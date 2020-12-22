Sarıkamış Şehitleri rahmetle anılıyor
Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla 22 Aralık 1914’te başlattığı ve 17 Ocak 1915’e kadar süren Sarıkamış Harekâtı sırasında şehadet şerbetini içen 90 bin şehidimiz dua ve hayırlarla yâd ediliyor.
Haber Merkezi
Rusların Anadolu içlerine ilerlemesinin durdurulduğu Sarıkamış Askeri Harekâtı, yokluk içinde vatanı savunan ecdadımızın kahramanlığının da ezeli ve ebedi bir nişanesi oldu. Din ve devlet için her türlü zorluğu göğüsleyen Mehmetçikler, vatanın kurtarılması için Allahuekber Dağları’nda canlarını vermekten bir an bile geri durmadı. Sarıkamış Harekatı’nın 106. yıl dönümünde yurdumuzun dört bir yanında şehitlerimizin ruhaniyeti için dualar ediliyor. Şehitlerimiz, milletimizin iman dolu göğsünde silinmez ve müstesna bir yer edindi.