Sarıkamış Şehitleri rahmetle anılıyor

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Rusların Anadolu içlerine ilerlemesinin durdurulduğu Sarıkamış Askeri Harekâtı, yokluk içinde vatanı savunan ecdadımızın kahramanlığının da ezeli ve ebedi bir nişanesi oldu. Din ve devlet için her türlü zorluğu göğüsleyen Mehmetçikler, vatanın kurtarılması için Allahuekber Dağları’nda canlarını vermekten bir an bile geri durmadı. Sarıkamış Harekatı’nın 106. yıl dönümünde yurdumuzun dört bir yanında şehitlerimizin ruhaniyeti için dualar ediliyor. Şehitlerimiz, milletimizin iman dolu göğsünde silinmez ve müstesna bir yer edindi.