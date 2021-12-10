Sarıgül'den Akit'e ziyaret! MillÎ meselelerde “birlik” olmalıyız

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Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Zillet ittifakına sert sözlerle yüklenen Sarıgül, CHP ve İYİ Parti’nin kapalı kapılar ardında büyükelçilerle görüşmesini doğru bulmadığını, dış politikada ulusal bir refleks gösterilmesi gerektiğini, ABD’nin Türkiye’nin dostu olamayacağını ve demokrasiye dışardan müdahaleyi asla tasvip etmediklerini kaydetti. TDP Lideri Mustafa Sarıgül, ayrıca Akit Medya Grubu’na da her görüşe saygılı oldukları ve özgür yayın politikası için teşekkür etti.

Akit TV’de gündeme dair özel açıklamalar yapan Sarıgül, “Büyükelçi görüşmelerini doğru bulmayız. Demokrasiye dışardan müdahaleyi doğru bulmayız. Ulusal meselelerde birlik olmalıyız. İç meselelerde farklı düşünebiliriz. ABD, Türkiye’nin dostu değildir” ifadelerini kullandı.

Tezkereye 'evet' diyoruz

Hükümetin dış politikasını da değerlendiren Sarıgül, şunları dile getirdi: “Doğu Akdeniz’deki çalışmalar doğru. Tezkereye ‘evet’ diyen bir partiyiz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun çalışmalarını olumlu buluyorum. İçerde huzurlu bir Türkiye dışarda onurlu bir dış politika isteriz.”

Akit TV’nin özgür bir yayıncılık politikasını benimsediğini vurgulayan Sarıgül, şöyle devam etti:

Fondaş medyaya sert tepki

“Akit TV’ye neden gidiyorsun diye kızıyorlar. Akit’teyim istediğim her şeyi konuşabiliyorum. Beni Halk TV’ye çağırdınız da gelmedim mi? KRT’ye, Tele 1’e, Haber Türk’e, Fox’a çağırdınız da gelmedim mi? Bakıyorsun Fox’a, siyasi emeği benim noktam kadar olamayan adamlar çıkıyor. Beni çağırmıyorlar. Akit’e geliyorum istediğim konuşmayı da yapıyorum. Sonra da bana kızıyorsunuz, Akit’e niye gidiyorsunuz diye. Ben burada Atatürk milliyetçiliğini konuşuyorum, inançlarımızı konuşuyorum, bağımsız Türkiye’yi konuşuyorum. Tarafsız Cumhurbaşkanı olsun, güçlü Meclis olsun istiyorum. Özgürce konuşuyorum. Çok teşekkür ederim.”