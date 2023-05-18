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Siyaset Sarıgül canlı yayında Sinan Oğan'a çağrıda bulundu
Siyaset

Sarıgül canlı yayında Sinan Oğan'a çağrıda bulundu

Yeniakit Publisher
2023-05-18 04:06:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden girdiği seçimde Erzincan Milletvekili olan Mustafa Sarılgül, canlı yayında ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a çağrıda bulundu.

CHP listesinden Erzincan 1. sıra milletvekili adayı olan ve seçilen Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, Sözcü TV canlı yayınında seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü olan ve 2. tura kalamayan Sinan Oğan'a da bir çağrı yaptı.

Sarıgül şunları söyledi:

"Sayın Sinan Oğan'la bir dostluğumuz var. 5-6 kez kendisiyle sohbet etme imkanım oldu. Türkiye'nin siyasal, sosyal ve ekonomik konuları üzerinde çok önemli görüş alışverişlerimiz oldu. Hayat şöyle bir şey, hayat bazen sizi yorar, bazen sizi üzer, bazen duygulandırır, bazen de Mustafa Sarıgül gibi uzun yıllar sonra Şişli gibi bir yerde yıllarca siyaset yapmışsınız hayat sizi Erzincan'a getirir. Hayat sizi 32 yıl sonra tekrar parlamentoya taşır. Türkiye'nin en genç milletvekili olarak parlamentodaydım. 32 yıl sonra yine parlamentodayım.

"Kendine yakışan kararı vereceğine inanıyorum"

Sinan Oğan, çok değerli bir akademisyen. Çok değerli bir devlet adamı özelliğine sahip. Gerçekten de önemli bir başarı elde etti. Benim Sinan Oğan'dan ricam hisli davranmasın. Kendine yakışan kararı vereceğine inanıyorum. Benim ön sezim, benim vicdanım Sinan Oğan'ın iyi bir karar vereceğine ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleme konusunda da eğiliminin yüksek olduğunu görüyorum.

"Oğan ve Kılıçdaroğlu'nun görüşleri örtüşüyor"

Bir kaç konuda Kılıçdaroğlu ile farklı görüşleri var. Geneline baktığımızda Atatürk milliyetçiliği konusunda, Alparslanlar Fatih Sultan Mehmetler konusunda da, özellikle ekonominin düzlüğe çıkması, ekonomik milliyetçilik konusunda, devletimizin yönetilmesinde liyakat konusunda Sayın Oğan ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüşleri çok örtüşüyor. Ben Oğan'ın yakaladığı bu önemli, bu değerli, gelecekte gerçekten Türk siyasetinde önemli bir aktör olma fırsatını değerlendireceğine inanıyorum."
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