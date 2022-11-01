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Dünya Sarığa düşmanlık büyüyor! Yaşlı adamın başındaki sarığı böyle yere düşürdü..
Dünya

Sarığa düşmanlık büyüyor! Yaşlı adamın başındaki sarığı böyle yere düşürdü..

İran'da şeriat karşıtı protestolar ülke genelinde sürerken, genç bir kadının yaşlı adamın kafasındaki sarığı yere düşürdüğü anlara tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 23:43:00 - 2022-11-01 23:47:11

 Yeniakit.com.tr 

İranlı Mahsa Amini'nin ölümünü bahane ederek başlatılan şeriat karşıtı protestolar ülke genelinde devam ederken, kalkışmacılar dindarlara yönelik tacizlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İranlı bir gencin yaşlı adamın kafasından sarığını düşürdüğü anlara tepki yağarken, benzer bir eylem daha gerçekleşti.

Bu sefer de genç bir kadın yaşlı bir adamın kafasındaki sarığı arkasından yaklaşarak yere düşürdü.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, genç kadının eylemine tepki yağdı.

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