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Sarıçanak deresinde ıslah çalışması yapıldı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde ceviz bahçeleri ve bahçe yollarının sel nedeni ile zarar görmesi sonucu ıslah çalışması gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:52:02 -
Sarıçanak deresinde ıslah çalışması yapıldı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde ceviz bahçeleri ve bahçe yollarının sel nedeni ile zarar görmesi sonucu ıslah çalışması gerçekleştirildi.


Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ali Öner, Sarıçanak deresinde ıslah çalışması yapılması için belediye ekiplerine talimat verdi. Yoğun yağış sonrası meydana gelen sel nedeni ile çiftçilerin ceviz bahçelerinin ve bahçe yollarının zarar gördüğünü tespit eden ekipleri, ıslah çalışması başlattı. Ekipler, ceviz bahçeleri ve yollarda ıslah çalışması gerçekleştirerek olumsuzlukları ortadan kaldırdı.


Çiftçiler, yaptığı çalışmalar nedeni ile Hazro Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ali Öner’e teşekkür etti.

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