Fondaş basının "kriz" yalanı duvara tosladı! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Sözcü'ye tokat gibi cevap!

Keçiören Belediyesi’nin kendi bünyesinde uyuşturucuyla mücadele amacıyla başlattığı örnek uygulamayı çarpıtarak "emniyet ve savcılık karşı karşıya geldi" yalanıyla servis eden fondaş Sözcü Gazetesi’nin kirli algı operasyonuna, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan tokat gibi yanıt geldi. Belediyenin şeffaf bir şekilde adli makamlara taşıdığı tarama testlerini kurumlar arası krizmiş gibi gösteren Sözcü’nün karalama çabalarını "İbiş ve şürekâsına bir uyuşturucu test kiti yollayayım" sözleriyle yerle bir eden Özarslan, manipülasyon yapan fondaş basının foyasını ortaya çıkardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026/80263 sayılı dosyasıyla yürütülen ve ilk taramalarda 171 personelin tespitiyle başlayan adli sürecin emniyet ile tam bir koordinasyon içinde sürdüğünü belgeleyen resmi kayıtlar, sorunun üzerini örtmeyip adli mercilerle iş birliği yapan belediyenin kararlı duruşunu ve Sözcü’nün duvara toslayan algı operasyonunu gözler önüne serdi.

Keçiören Belediyesi’nin personeline yönelik başlattığı uyuşturucu tarama testini çarpıtarak "emniyet ve savcılık karşı karşıya geldi" yalanına sarılan Sözcü Gazetesi’ne Başkan Mesut Özarslan’dan tokat gibi bir yanıt geldi. Özarslan, "Ne kadar iftira atarsanız atın, doğru bildiğim yoldan şaşmam" diyerek fondaş basının kirli algı operasyonunu çökertti.

Keçiören Belediyesi’nin kamu kurumlarına örnek teşkil eden uyuşturucuyla mücadele adımı, taraflı haberciliği alışkanlık haline getiren Sözcü Gazetesi’nin hedefi oldu. Belediyenin kendi iradesiyle başlattığı ve adli makamlarla iş birliği içinde yürüttüğü uyuşturucu tarama testlerini "Emniyet ve savcılık karşı karşıya geldi" başlığıyla servis eden Sözcü’nün algı operasyonu, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın sert açıklamasıyla boşa çıkarıldı.

"İBİŞ VE ŞÜREKÂSI YİNE İFTİRA PEŞİNDE"

Sözcü’nün kurumsal mücadeleyi karalama ve devlet kurumlarını karşı karşıya getirme çabalarına tepki gösteren Başkan Özarslan, fondaş basına şu sözlerle yüklendi:

"Keçiören Belediyesi olarak personelimiz arasında yaptığımız uyuşturucu testi uygulamasını İbiş ve şürekâsı Sözcü Gazetesi yine diline dolamış. Bir de bu defa benim aleyhimde saçmalamaya çalışırken hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızı hem de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'müzü saçma sapan şekilde suçlayarak...

Bana bakın İbiş ve gazete müsveddesi: Ne kadar iftira atarsanız atın, ne derseniz deyin, ben doğru bildiğim yoldan şaşmam! 'ÖNCE KENDİ KAPIMIZDAN OLMAK ÜZERE KEÇİÖREN’DE UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ.' Söylemeden de geçemeyeceğim, bir uyuşturucu test kiti de size yollayayım isterseniz. Yazdığınız haberlere bakarsak ihtiyaç haiz görünmekte."

RESMİ BELGELER FONDAŞ BASININ YALANINI DEŞİFRE ETTİ

Sözcü’nün "kriz" süsü vermeye çalıştığı olayın perde arkasında tamamen yasal ve kararlı bir temizlik süreci yatıyor. Keçiören Belediyesi şirketinin 12 Ocak 2026 tarihli kararıyla başlatılan ve TÜRKAK akreditasyonuna sahip Delta Analiz laboratuvarı tarafından yürütülen gönüllü taramalarda 171 personelin ilk testi pozitif çıktı. Yapılan müteakip doğrulama testlerinde bu kişilerden 42’sinin sonucu negatif olarak güncellendi.

Belediye yönetimi, sonuçları gizlemek yerine derhal adli makamlara bildirerek sürecin şeffaflıkla yürütülmesini sağladı.

EMNİYET VE SAVCILIK KARŞI KARŞIYA DEĞİL, OMUZ OMUZA

Sözcü’nün kurguladığı "kurumlar arası çatışma" senaryosu da resmi soruşturma evrakıyla çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Ankara Emniyeti’nin tam bir koordinasyon içinde hareket ettiği ortaya çıktı.

Savcılığın TCK’nın 191. maddesi kapsamındaki adli talimatları ve Emniyet’e gönderdiği 2 Haziran 2026 tarihli tekit yazısının; bir görüş ayrılığından değil, biyolojik bulguların zamanla kaybolmasını önlemek ve adli süreci hızlandırmak amacıyla kaleme alındığı belirlendi.

HALININ ALTINA SÜRMEDİ, MÜCADELE BAŞLATTI

Yerel yönetimlerde genellikle görmezden gelinen bir sorunu cesaretle ortaya çıkaran Keçiören Belediyesi, kamu kurumlarında uyuşturucuyla mücadelede emsal bir adım attı. TCK 191 ve CMK 75. maddeler kapsamında kan, kıl ve idrar örneklerinin alınmasıyla derinleştirilen soruşturma; sorunun üzerini örtmek yerine adli mercilerle iş birliği yapmanın en net örneği oldu.