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Gündem İzmir'de CHP çatlağı derinleşiyor! İstifa eden Cemil Tugay CHP kapısında kapı duvar kaldı!
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İzmir'de CHP çatlağı derinleşiyor! İstifa eden Cemil Tugay CHP kapısında kapı duvar kaldı!

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İzmir'de CHP çatlağı derinleşiyor! İstifa eden Cemil Tugay CHP kapısında kapı duvar kaldı!

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun İzmir’deki toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'den ayrılıp ortada kalan Tugay’a adeta "Kendi işine bak" mesajı vererek kapıları yüzüne kapattı.

CHP’den olaylı şekilde istifa ettikten sonra bağımsız koltuğa sığınan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın "yuvaya dönme" hayalleri suya düştü. CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun İzmir’deki toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP'den ayrılıp ortada kalan Tugay’a adeta "Kendi işine bak" mesajı vererek kapıları yüzüne kapattı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP’den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yeniden partiye dönüp dönmeyeceğine ilişkin konuştu. Sarı, Tugay’ın önce siyasi pozisyonunu netleştirmesi gerektiğini belirterek, "Bu konuda bir tercihte bulunmuş değiliz" dedi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP’den istifa ederek bağımsız kalan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yeniden partiye dönüp dönmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun İzmir’deki toplantısının ardından konuşan Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Cemil Bey'in kendi siyasal yolculuğu ile ilgili kendi iç dünyasında netleşmesi gerekir önce. Kendi bağımsız durumunu mu devam ettirecek, Yeni Parti’ye mi katılacak, CHP’ye geri mi dönecek veya başka bir siyasal partiyle ilişki içinde mi olacak? Bununla ilgili çok fazla bilgi kirliliği var.

Kendisinin açıklamalarına inanıyoruz ama kendi siyasal durumuyla ilgili kafasında netleşmesi ve net bir siyasal pozisyon almasını bekliyoruz. Bu konuda bir tercihte bulunmuş değiliz. Dolayısıyla sayın Cemil Tugay’la ilgili bir değerlendirme yapmadık. Cemil Bey’in görüşme gibi bir talebi yoktu, böyle olduğu için bir görüşme gerçekleşeceğini düşünmüyorum."

 

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