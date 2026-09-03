Kızılcık şerbeti nasıl yapılır? Sezonu açılıyor: Sadece 1 kg yeter! Salça gibi uygulama ile mayhoş tadı böyle olur!

Bu yaz hararetimizi geçirmek için çeşitli meyve suları hazırladık. Meyvenin zamanına göre kırmızı erik, vişne, kızılcıktan bol bol soğuk içecekler yaptık az şekerli. Kızılcık zamanı geldi de geçiyor bile, bu hafta pazarda buldukça alıp derin dondurucuya da atın kışın kullanmak üzere.

Aslında işlem basit, meyveyi bol su ile çok az kaynatıp bekletiyorum, süzüp ılıkken şekerini ilave ediyoruz. Sonra da soğutmak üzere dolaba kaldırıyoruz. Dilediğiniz zaman bol buzla servise hazır. Özellikle kızılcık çok şifalı bir meyve olmanın dışında ekşiliği ve kendine has burukluğuyla çok hoş bir içecek yaratıyor.



Tarif yukarıda anlattığımız gibi çok basit ama ilk kez yapacaklar için örnek miktarlar verelim isterseniz:

Malzemeler :

– 1 kg kızılcık

– 4 litre içme suyu

– 3/4 veya 1 bardak şeker (şeker miktarını kendi ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz

Kızılcıkları yıkayıp süzün. 4 litre kadar temiz içme suyu ile bir tencereye alın, kaynamaya bırakın. İlk kaynamayı alınca altını kısın, kızılcıklar çatlayana kadar 5-10 dk pişirin. Altını kapatıp ılınmaya bırakın. Bu esnada kızılcıkların tüm aroması suya geçecektir. Ilındığında bir süzgeçle temiz bir kaba süzün. Şekerini ilave edip eriyene kadar karıştırın, tadını kontrol edin. Kızılcık suyunu cam sürahilere boşaltıp soğumaya bırakın.

Kızılcılların kendine has aroması çok güçlü olduğu için ilave bir baharat koyulmadı ama erik veya vişne suyu yaparken bazen içine tarçın kabuğu veya bir iki karanfil atabilirsiniz

Bol buzla afiyet olsun!

Evet, kızılcık salça yapımında kullanılır ve ortaya oldukça özgün, mayhoş bir lezzet çıkar. Geleneksel olarak salça domates ve biberden yapılsa da, kızılcık meyvesi de tıpkı domates gibi yüksek asitlik ve yoğun renk pigmentine sahip olduğu için kaynatılıp çektirilerek salça kıvamına getirilebilir.