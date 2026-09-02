KKTC'de deprem! Ulaştırma Bakanı görevden alınınca YDP hükümetten çekilme kararı aldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Girne'deki gemi faciasının ardından KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alınması üzerine parti meclisini toplayan hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetten çekilme kararı aldığını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşanan feribot faciasının etkileri artarak sürüyor. Hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetten çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Gemi faciası sonrası Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alınmasının ardından acil olarak toplanan YDP Parti Meclisi hükümetten çekilme kararı aldı.
Aynı zamanda YDP Genel Başkanı da olan Erhan Arıklı, kararın yarın Başbakan Ünal Üstel’e yazılı olarak bildirileceğini açıkladı.
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