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Gündem Türkiye Gazze için devrede! Bakan Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği!
Gündem

Türkiye Gazze için devrede! Bakan Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği!

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Türkiye Gazze için devrede! Bakan Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik temaslar kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan insanlık dramını durdurmak ve bölgede kalıcı barışı sağlamak amacıyla yürüttüğü mekik diplomasisini aralıksız sürdürüyor. Bakan Fidan, kritik temaslar kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze diplomasisi kapsamında Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yle telefonda görüştü. Görüşmelerde Gazze’deki gelişmelerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze diplomasisi kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Gazze’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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