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Spor Galatasaray orta saha transferinde ayağına gelen fırsatı harcadı!
Spor

Galatasaray orta saha transferinde ayağına gelen fırsatı harcadı!

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Galatasaray orta saha transferinde ayağına gelen fırsatı harcadı!

Galatasaray, orta saha transferinde büyük bir fırsatı kaçırdı. Monaco’nun mali kriz nedeniyle oyuncu satmak zorunda olması, sarı-kırmızılılara Lamine Camara için önemli bir avantaj sağladı. Chelsea’nin 47 milyon sterlinlik anlaşma öncesi sağlık kontrolünden geçirdiği 22 yaşındaki Senegalli yıldızın transferi, Monaco’nun son anda evrakları imzalamaktan vazgeçmesiyle iptal oldu. Galatasaray’ın bu süreçte Monaco’ya baskı yaparak transferi bitirebileceği ancak fırsatın kaçtığı belirtildi.

Galatasaray, orta saha transferinde büyük bir fırsatı kaçırdı. Monaco’nun mali kriz nedeniyle oyuncu satmak zorunda olması, sarı-kırmızılılara Lamine Camara için önemli bir avantaj sağladı. Chelsea’nin 47 milyon sterlinlik anlaşma öncesi sağlık kontrolünden geçirdiği 22 yaşındaki Senegalli yıldızın transferi, Monaco’nun son anda evrakları imzalamaktan vazgeçmesiyle iptal oldu. Galatasaray’ın bu süreçte Monaco’ya baskı yaparak transferi bitirebileceği ancak fırsatın kaçtığı belirtildi.

Chelsea’nin sağlık kontrolünden geçirdiği 22 yaşındaki Senegalli yıldız son anda iptal oldu. Cimbom, mali krizi aşmak için oyuncu satmak zorunda olan Monaco’ya pres yapıp transferi bitirebilirdi ancak iş işten geçti.

Galatasaray, orta saha transferinde büyük bir fırsatı kaçırdı. Monaco’nun finansal krizini çözmek için oyuncu satışı zorunluluğu, Galatasaray’a tarihi bir fırsat sundu. Chelsea ile 47 milyon sterlinlik anlaşmaya varılan ve sağlık kontrolünden geçen Lamine Camara’nın transferi, Fransız ekibinin son anda evrakları imzalamaktan vazgeçmesiyle iptal oldu.

 

BALOGUN DA ELDE KALDI

Ancak sağlık kontrolü, Everton’ın indirim istemesi derken süreç uzadı ve Avrupa’da transfer penceresi kapandı. Balogun elde kalırken, Camara da Chelsea’ye gidemedi. Türkiye’de transfer yarına kadar devam ediyor. Cimbom, transfer tahtasını kapatma kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, Monaco’daki finansal krizi fırsata çevirebilirdi. Sarı-kırmızılı taraftarları gün boyu heyecanlandıran bu transferin gerçekleşmemesi hayalleri yıktı.

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