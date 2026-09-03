Galatasaray İtalya'yı salladı: Dursun Özbek'ten bir transfer daha!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, transfer yapmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Ancak Özbek, kendisini protesto eden taraftarlara önceki yıllarda yapılan transferleri örnek göstererek eylül ayını işaret ediyordu. Özbek, dediğini de yaptı. Transferler üst üste geldi. Galatasaray'dan son bomba İtalya'yı salladı. Dursun Özbek'ten bir transfer hamlesi daha geldi.

Sarı kırmızılıların şu ana kadar yaptığı transferlerle ilgili de çarpıcı ifadeler geldi. Gazeteci Levent Tüzemen, Libero TV'de şunları söyledi:

"Bitshiabu'yu Leipzig, PSG'den almadan önce 3 yıl boyunca takip etmiş. 1.96 boyunda ve sol ayağını iyi kullanan bir stoperden bahsediyoruz. Abdülkerim'e iyi bir yedek geldi diyebiliriz. Lemina da zaman zaman stoper oynayabilir."

"Lesley Ugochukwu'nun çok fazla süre alacağını düşünmüyorum. Bu transfere Okan Hoca onay vermedi. Kendisi böyle söylemiş. Popescu'ya da Fatih Terim onay vermedi ama dönemin Başkanı Faruk Süren almıştı. Lesley muhtemelen devre arasında takımdan ayrılacaktır."

"Leao transferine ise Osimhen kefil olmuş. Belki de Galatasaray Ocak ayında yeni bir orta saha alabilir."

"Deniz Gül'ün boyu ve fiziğiyle bu ligde iş yapacağını düşünüyorum. Osimhen'in kolu kırıldı ve Icardi sorumluluk almadı. Her şeyin bir sonu var."

Galatasaray'ın son bombası ise İtalya'yı salladı. İtalya basını sarı kırmızılıların Juventus forması giyen Federico Gatti ile ilgilendiğini yazdı.

28 yaşındaki İtalyan stoper, geçen yıl başarılı bir dönem geçirmişti. Haberin detayında futbolcuyu Suudi Arabistan'dan bir kulübün de istediği ileri sürüldü.