Yürekleri ağızlara getiren olay! Korkuluklara tırmanıp küçük kızı kurtardı

Diyarbakır’da yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Bağlar ilçesindeki TOKİ konutlarında 3’üncü kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu, korkuluklara tırmanarak 2’nci kata ulaşan bir kişinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 5 katlı binanın 3’üncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen nedenle düşmek üzere olan kız çocuğunu yakınları tuttu. Durumu gören çevredekiler de çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Bazı kişiler merdivenle çocuğa ulaşmaya çalışırken, bir kişi zemin kattan itibaren balkon korkuluklarına tutunarak 2’nci kata kadar tırmandı. Ardından, kız çocuğunu tutarak 2’nci kattaki balkona güvenli şekilde bıraktı.

Kız çocuğunun kurtarıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.