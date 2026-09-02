  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Skandal! Yahudi okullarında dağıtıldı: Filistin'e nefret masalları O 'Kazım Karabekir' dedi siz Ekrem olarak anlayın! Sanki herkes aptal Taha Akyol akıllı Gaye Erkan’ı bu yüzden mi şikayet ettiler? Kıskançlık kokuları geliyor... Silivri açıklarında iki gemi çarpışmıştı Kayıp 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Silivri açıklarında telsizden yükselen çığlık! "İskeleye kır!" feryadından saniyeler sonra 10 denizciyle sulara gömüldüler! Dev projeyi Ulaştırma Bakanlığı üstlendi: İstanbul'a yeni raylı sistem müjdesi! SSB Başkanı Haluk Görgün ‘hayırlı olsun’ dedi! Gökbey helikopterinde tarihi gün Koltuk kavgası bitti, işler değişti! Özel ve Kılıçdaroğlu'ndan samimi selamlaşma AB ve NATO köşeye sıkıştı! Almanya'daki şüpheli İHA fiyaskosu sonrası Rusya'ya iftira yarışına girdiler! Premier Lig'de transfer rekoru kırıldı! 4 milyar Euro harcadılar
Aktüel Yürekleri ağızlara getiren olay! Korkuluklara tırmanıp küçük kızı kurtardı
Aktüel

Yürekleri ağızlara getiren olay! Korkuluklara tırmanıp küçük kızı kurtardı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde üçüncü kattaki balkondan düşme tehlikesi yaşayan kız çocuğu için çevredekiler seferber oldu. Balkon korkuluklarından 2’nci kata kadar tırmanan bir kişi, çocuğu güvenli alana aldı.

Diyarbakır’da yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Bağlar ilçesindeki TOKİ konutlarında 3’üncü kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu, korkuluklara tırmanarak 2’nci kata ulaşan bir kişinin müdahalesiyle kurtarıldı.

 

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 5 katlı binanın 3’üncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen nedenle düşmek üzere olan kız çocuğunu yakınları tuttu. Durumu gören çevredekiler de çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Bazı kişiler merdivenle çocuğa ulaşmaya çalışırken, bir kişi zemin kattan itibaren balkon korkuluklarına tutunarak 2’nci kata kadar tırmandı. Ardından, kız çocuğunu tutarak 2’nci kattaki balkona güvenli şekilde bıraktı.

 

Kız çocuğunun kurtarıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İki çocuğunu balkonda alıkoydu! Erzurum’da rehine krizi
İki çocuğunu balkonda alıkoydu! Erzurum’da rehine krizi

Aktüel

İki çocuğunu balkonda alıkoydu! Erzurum’da rehine krizi

8’inci kattaki balkondan düştü!
8’inci kattaki balkondan düştü!

Yerel

8’inci kattaki balkondan düştü!

Balkonda oynarken 4 metre yükseklikten düştü!
Balkonda oynarken 4 metre yükseklikten düştü!

Yerel

Balkonda oynarken 4 metre yükseklikten düştü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23