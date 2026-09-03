Savaşta tansiyon düştü, petrol frene bastı! Brent 95 dolara geriledi

ABD ile İran arasında yeniden alevlenen askerî gerilim nedeniyle sert dalgalanmaların yaşandığı petrol piyasasında fiyatlar aşağı yönlü hareket etti.

Yatırımcıların iki ülke arasındaki son gelişmeleri ve Orta Doğu’dan küresel piyasalara petrol sevkiyatının geleceğini değerlendirmesiyle Brent ve WTI fiyatlarında sınırlı düşüş kaydedildi.

BRENT 95,20 DOLARA İNDİ

Brent petrol vadeli işlemleri TSİ 03.29 itibarıyla 43 sent, yani yüzde 0,45 değer kaybederek varil başına 95,20 dolara geriledi.

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri ise 24 sentlik düşüşle 90,77 dolar seviyesine indi. WTI'daki gerileme yüzde 0,26 olarak gerçekleşti.

Petrol piyasası bir önceki seansta oldukça hareketli bir seyir izlemişti. Brent ve WTI fiyatları varil başına 2 dolara ulaşan yükselişler ile 1 dolara yaklaşan kayıplar arasında gidip geldi.

Her iki petrol türünün seans içerisinde gördüğü en yüksek seviyeler, 24 Temmuz'dan bu yana kaydedilen zirveler olarak kayıtlara geçti.

PİYASADA GÖZLER ABD-İRAN HATTINDA

IG analisti Tony Sycamore, son çatışmalarda tansiyonun hafiflediğine yönelik temkinli işaretlerin petrol fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Sycamore, Sidney saatiyle çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren taraflar arasında karşılıklı ateş açıldığına ilişkin doğrulanmış yeni bir gelişme yaşanmadığını aktardı.

Ancak piyasadaki rahatlamanın kalıcı olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi halinde petrol arzına ilişkin endişelerin tekrar fiyatlara yansıması bekleniyor.

HÜRMÜZ'DE GEMİ TRAFİĞİ HÂLÂ ÇOK DÜŞÜK

Petrol piyasasının takip ettiği en kritik noktalardan biri ise Hürmüz Boğazı olmaya devam ediyor.

Kpler'in öncü deniz taşımacılığı verilerine göre çarşamba günü Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca 4 emtia gemisi geçiş yaptı.

Boğazdan geçen gemilerin 10 günlük ortalaması ise yaklaşık 13 seviyesinde bulunuyor. Son rakamlar, tansiyondaki kısmi gerilemeye rağmen Hürmüz'deki deniz trafiğinin henüz normal seviyesine dönmediğini gösteriyor.

Sycamore, gerilimdeki düşüşün devam etmesi halinde “karanlık gemi” geçişleri ve gemiden gemiye petrol aktarmalarının geçen haftanın sonunda görülen seviyelere yeniden yaklaşabileceğini değerlendirdi.

İRAN GEMİ LİSTESİNİ GENİŞLETTİ

Hürmüz Boğazı'ndaki hareketliliği etkileyebilecek bir başka gelişme de İran'dan geldi.

Tahran yönetimi, belirlenen kurallara uymadığını değerlendirdiği gemilerin bulunduğu listeye yeni gemiler ekledi.

Listedeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışmaları halinde para cezası, gemiye el konulması veya geminin alıkonulması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.

Bu nedenle petrol fiyatlarındaki son gerilemeye rağmen piyasaların yönünü, ABD-İran hattındaki askerî gelişmeler ile Hürmüz Boğazı'ndaki tanker ve emtia gemisi trafiğinin belirlemeye devam etmesi bekleniyor.