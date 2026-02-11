  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Güler Meclis’te konuştu: F-35 müzakerelerinde henüz ilerleme sağlanamadı Tutuksuz sanıklar ifadelerinde ne dedi? Hesap sırası Aziz İhsan Aktaş'ta Milli Eğitim Bakanı Tekin’den Özel’e küfür tepkisi! Siyasiler çocuklara rol model olma konusunda dikkatli olmalı: “Özrü kabahatinden büyük!” Başkan Erdoğan'dan deprem konutlarında yeni müjdeler: Yüzde 65’ini devlet ödeyecek, 2 yıl ödeme yok, üstelik faizsiz! Zeynep Güneş AK Parti Grup Toplantısı’nda! Anadolu kadınının asaletini yansıtan duruş Bakan Göktaş “Kadınların kazanımları kalıcı hale getirilecek” Küfürbaz Özgür'den yeni Bakan Akın Gürlek'e küstah tehdit: Çalanları ve hırsızları korumaya devam! ÖNDER, Çiftçi’nin bakanlığını bu sözlerle kutladı: “Hafız ve Kudüs Müdafii Mustafa Çiftçi ağabeyimiz hoş geldiniz” Miçotakis'in Türkiye ziyaretinden neler bekleniyor? Gerilimden diyaloğa Kontrollü normalleşme Yeniden Refah’tan seçilmişti! Belediye Başkanı çocuk tacizinden görevden alındı
Gündem Bebek’te yol ortasında şov: Görüntüler yargıya taşındı
Gündem

Bebek’te yol ortasında şov: Görüntüler yargıya taşındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bebek’te yol ortasında şov: Görüntüler yargıya taşındı

İstanbul Bebek sahilinde aracını durdurup araç içinde dans ederek trafiği kilitleyen ve görüntüleri sosyal medyada gündem olan Gizem K., savcılık talimatıyla Bakırköy Mazhar Osman Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İstanbul'da Bebek sahilinde bir anda aracını durdurarak araç içerisinde dans ettiği görüntülerle gündem olan genç kadın hakkında savcılık kararını verdi. Savcılık talimatıyla ailesinin 'bipolar bozukluğu' olduğunu belirttiği Gizem K. isimli kadın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Dün İstanbul Bebek'te meydana gelen olayda, aracıyla seyir halinde olan Gizem K. bir anda aracını trafikte durdurarak araç içerisinde dans etmeye başlamıştı. Kısa sürede kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, olay yerine gelen polis ekiplerinin "yolu aç" uyarıları ise yanıtsız kalmıştı.

Polisin tüm ikazlarına rağmen araçtan inmeyen Gizem K., bir yandan kornaya basarken bir yandan da aynaya bakarak ruj sürmüştü. Olay yerine çekici ve itfaiye ekiplerinin sevk edilmesi üzerine panikleyen kadın, araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Gizem K.'nın ailesi, emniyette verdikleri ifadede genç kadının bipolar bozukluğu olduğunu belirtti. Aile, Gizem K.'nın düzenli kullanması gereken ilaçlarını almadığı dönemlerde bu tarz kontrol dışı davranışlar sergilediğini ifade etti.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Gizem K. hakkında karar verildi. Genç kadın, savcılık talimatıyla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

BİPOLAR BOZUKLUK NEDİR?

Bipolar bozukluk, bir kişinin ruh halinde, konsantrasyonunda, enerjisinde ve aktivite seviyelerinde alışılmadık dalgalanmalara neden olan bir ruhsal bozukluk olara tanımlanıyor. Manik ve hipomanik dönemler, bipolar bozukluğun ana belirtisidir ve çoğu kişide depresif dönemler de görülür. Bipolar bozukluğu olan kişiler gergin ilişkiler, okulda ya da işte sorunlar ve günlük aktiviteleri gerçekleştirmede zorluklar yaşayabilir. Bipolar bozukluk herkesi etkileyebilir ve ömür boyu süren bir rahatsızlıktır ancak tedavi ile semptomlar yönetilebilir.

Trafikte bunu yapanlar hapse girecek! Herkes aklını başına alsın
Trafikte bunu yapanlar hapse girecek! Herkes aklını başına alsın

Gündem

Trafikte bunu yapanlar hapse girecek! Herkes aklını başına alsın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23