Real Madrid'den resmi açıklama geldi: Süper Lig başlamadan bitti

Avrupa futbolunun yararı adına aylardır sürdürülen görüşmelerin ardından UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği ve Real Madrid, sporun sportif liyakat ilkesine saygı gösterilerek; kulüplerin uzun vadeli sürdürülebilirliğine vurgu yapılarak ve teknolojinin kullanımıyla taraftar deneyiminin geliştirilmesi hedeflenerek bir prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Bu prensip anlaşması, nihai bir anlaşma uygulamaya konulduğunda Avrupa Süper Ligi ile ilgili devam eden hukuki ihtilafların çözümüne de zemin hazırlayacak."