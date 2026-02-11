ABD'li emekli albaydan kan donduran itiraf! "İran’dan sonra sıra Türkiye’de"

Bölgedeki çatışma sarmalının nihai hedefinin Türkiye olduğunu ileri süren Macgregor, küresel güçlerin kirli planlarını deşifre ederek, "Kendimizi kandırmayalım, İran’ı başarıyla yok ettikten sonra dikkatler Türkiye’nin yok edilmesine çevrilecek" sözleriyle büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"Türkiye ve İsrail Suriye’de karşı karşıya gelecek"

Macgregor, bölgesel bir savaşın kaçınılmaz olduğunu iddia ederek, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşeceği adresi de gösterdi. İki gücün muhtemelen Suriye sahasında karşı karşıya geleceğini savunan emekli albay, bu senaryonun bölgeyi tamamen kaosa sürüklemek isteyenlerin asıl ajandası olduğunu belirtti. Türkiye'nin caydırıcı gücüne de dikkat çeken Macgregor, "Türkiye birçok açıdan İran'dan daha iyi durumda. Gerçek bir donanması var ve NATO'nun en iyi ordusuna sahip" diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki oyun bozucu rolüne vurgu yaptı.

"Bir sonraki adım Türkiye'yi yok etmek"

ABD’li albayın en dikkat çekici uyarısı ise Batılı güçlerin nihai stratejisine dair oldu. "Mesele bundan ibaret, bir sonraki adım Türkiye'yi yok etmek" diyen Macgregor, bu sürecin tesadüfi olmadığını, sistemli bir planın parçası olduğunu iddia etti. Türkiye’nin askeri kapasitesinin ve bölgesel ağırlığının hedefe konulmasındaki temel etken olduğunu belirten uzman ismin bu sözleri, sosyal medyada ve uluslararası strateji merkezlerinde "Büyük Orta Doğu Projesi'nin son halkası mı?" sorularını bir kez daha gündeme getirdi.