SON DAKİKA
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Daha bize davet gelmedi!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Daha bize davet gelmedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Gazze Barış Kurulu’na katılmasına ilişkin henüz bir davet gelmediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde kurulan ve Gazze’nin yeniden inşasını hedefleyen Gazze Barış Kurulu’na Türkiye’nin katılıp katılmayacağına yönelik soruya, "Daha bize davet gelmedi" cevabını verdi.

 

